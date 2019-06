Gobierno de coalición o de cooperación

Pablo Iglesias salió de su encuentro con Sánchez con cara seria: el presidente le ofrece un Gobierno de cooperación si consigue aprobar la investidura. Cooperación. Nadie tiene idea de qué significa, probablemente ni el propio Iglesias, de ahí su gesto circunspecto.

¿Por qué Pedro Sánchez no pronunció la palabra coalición, que es la habitual cuando gobiernan dos partidos? Es a lo que debe estar dando vueltas el líder de Podemos con sus colaboradores.

La seriedad en el rostro de Iglesias cuando salió de su entrevista con Sánchez indica que el dirigente podemita, sin conocer exactamente qué le estaba proponiendo Sánchez, sí entiende que no es lo que él quería, que lo ha expuesto muy claro en los últimos días: Gobierno, ministerios. Incluso fue más lejos cuando afirmó que no pensaba en ministerios de Estado, sino que en buena ley deberían ofrecerle los de Hacienda Trabajo.

Lo que le ha trasladado Sánchez con el Gobierno de cooperación, idea que desarrollarán en las próximas semanas, se aleja bastante de lo que pretendía Iglesias. El presidente en funciones le ha dado a entender que cargos sí, pero ministerios en principio no.

PP y Ciudadanos siguen empeñados en no contemplar la abstención en la investidura como una hipótesis de trabajo, y en ese caso Sánchez sólo cuenta con un socio de cierta relevancia para que le salgan las cuentas: Podemos. Porque no quiere pactos con los independentistas ni Bildu, pero sólo con Podemos no le llega para la investidura … y además el PNV no quiere apoyar a un gobierno con Podemos dentro.

Llega la hora de la verdad con las negociaciones sobre el Gobierno central, y la cosa no está fácil para Sánchez, que amenaza con convocatoria de elecciones si no le salen las cuentas como el desea. Al PP no le importa, a Ciudadanos le preocupa y a Podemos… Podemos no las quiere ver ni en pintura. Teme que el resultado empeore el de las últimas contiendas electorales.