Me apasionan los misterios. De hecho, gran parte de mi éxodo particular se lo dedico al misterio de Dios, apasionante en todo. No es menos misterioso el mundo político, tanto o más que el religioso; cuando no sea más críptico que los misterios eleusinos. Ya no sabemos a qué atenernos, si a la constitución, a la costumbre, las pasiones o a los balanceos constantes de sagacidades contrapuestas. Los unos porque son los hunos y los otros por ser la carabina de Ambrosio; sea como fuere, andamos sumidos en vaguedades combativas, difíciles de calcular. Esta manera de percibir el mundo político, que parece ser la opinión de la calle, da pocos resultados y muchas desilusiones. Se ha convertido la política (tan necesaria) en una asombrosa nulidad, que, a lo sumo, logra desestabilizar la pacífica existencia. Asistimos a un delirio parlamentario colectivo ¿Tan poco talento se requiere para llevarnos al culmen de la chabacanería? Es un misterio que no se puede explicar. Porque, en todos los partidos, existen campeones del pensamiento, muchos de ellos avezados maestros, que fueron, en sus principios, ilustres en virtud, ilustración y libertad. ¿Do fueron aquellos hombres así que posaron sus popas en el escaño? Un misterio.

Nos tienen sujetos a debilidades recíprocas, al 'y tú más', de cotilleos secretos, en vez de asumir asuntos serios, que resuelvan los problemas del reino, que es lo que realmente interesa. Ahí andan, en tramas sin importancia, mientras nos entretienen con pan y circo, 200 eurillos sueltos, y poco más. Estamos, como bobos, mirando el dedo que señala la luna, mientras nos perdemos 'el gran salto que supuso para la humanidad' andar sobre ella (N. Armstrong). No comprendo cómo hay tanto politiquillo suelto, campando a sus anchas y odiando las instituciones de nuestra patria ¿Con qué cara reciben la paga que se embolsan? Por carácter perverso y rostro terriblemente descarado ¡Hipócritas! Y nosotros, todos, consentidores. ¿Quién puede gobernar un país con 17 vocaciones ególatras,17 parlamentos gobernantes, 17 planes educativos, 17 trasferencias sanitarias, 17 aspiraciones independientes, y otros tantos ombligos idolátricos? Taifas, una broma.

Estando en una estructura perversa, no es lo peor. Lo verdaderamente siniestro, sin embargo, está en el cambio cultural hegemónico que se está produciendo, y del que no somos conscientes. Se nos está infectando con porciones de ideología comunista. La manipulación informativa y mediática, la dispersión educativa y su deriva hacia postulados inaceptables, la perversión y manipulación del lenguaje en todos los órdenes de cosas, sin que la real academia pueda intervenir adecuadamente, la inversión de valores a través de la televisión con sus aparentes series divertidas llenas de contenidos inicuos, la mentira convertida en verdad, la política al servicio del poder y no del ciudadano, son exponentes del nuevo mundo 'woke', pestífero, que se nos avecina y envuelve, sin que nadie mueva un dedo para impedirlo, hasta que aquí no haya quien viva.

El cambio no sólo es político, que también, sino, sobre todo, ideológico. Los ideales y principios, que hasta ahora sirvieron de asidero a las sociedades estables, están siendo doblegados por quienes pretenden manipular la libertad de las personas al servicio de un poder oculto, diabólico y maquiavélico, que busca dominar el alma, el espíritu y la razón de ser de quienes pudieran desenmascararlos y vencerlos. Decía Shakespeare: 'el infierno está vacío; todos los demonios están aquí'. No le faltaba razón. Los gobernantes, lejos del espíritu de servicio, guiados únicamente por 'razón de poder', se venden en el alero del Templo a quien les propone su adoración. Claudican a las exigencias más deleznables de trasnochados separatistas y violentos abertzales, con tal de seguir manteniendo las riendas del dominio. Así andan, con el beneplácito de la prensa, el silencio de los corderos y la ineptitud de la oposición. Por debilidad y pereza de los ciudadanos (que tienen cuota de responsabilidad) ejercen el dislate quienes nos gobiernan; otro gallo cantaría, si no fuera por nuestro abandono de ánimo y amnesia de libertad. Gobiernan sobre nosotros quienes no están en el gobierno. Creen gobernar quienes sólo tienen cuota de escaños. Gobernar, regir, lo que se dice administrar, lo hace la perversa ley electoral, que, por falsos intereses de los grandes partidos que otrora gobernaran, ahora sufrimos todos.

Entre tanto, resistimos los gobernados, aguardando la libertad, como 'tierra reseca, agostada y sin agua'. 'Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra, que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano, será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad' (Labordeta) ¿Quién iba a decir que una canción de 1975 tuviera tanto sentido como antaño? Siguen 'sonando las campanas desde los campanarios' pidiéndole al gobierno libertad y respeto a la Constitución. Por tantos que, con denodado esfuerzo y trabajo ímprobo, empeñaron su vida en conseguirla.