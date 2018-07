Guerra / Campeonato Mundial

¡se acabaron las guerras mundiales con aviones, tanques, misiles y millones de soldados en las trincheras! Ahora, la victoria o la derrota se resuelve en el campo de fútbol… Ya sé "que hay gente pa tó", que dirán qué hartazgo de fútbol, en vez de poner otras cosas para culturizar al pueblo. A este respecto, es digno de ver cómo están asistiendo a los estadios rusos miles de aficionados de todos los países, además de alemanes, franceses, británicos, sorprendiendo los de países teóricamente más pobres, Senegal, Méjico, Corea…, y curiosamente es España la que menos espectadores aporta. Alguien ha sugerido que es porque somos más cultos. Y yo me río a carcajadas de tal silogismo. Campeonato del mundo debería haber todos los años y así dilucidar los enfrentamientos, el racismo, el fundamentalismo, las discordias entre países. Aquí no hay Ejes ni Aliados, hay árbitro, Var y tarjetas. No hay mejor antídoto contra la guerra que el deporte. Ojalá nunca más vuelvan a la Tierra esas horribles y trágicas guerras mundiales. Ojalá que cada vez que tuvieran un litigio, las diferentes naciones lo solucionaran con un partido de fútbol o de cualquier otro deporte. La única guerra que aparece en los estadios de este campeonato es la guerra comercial, expresada en los anuncios de los capitalistas Coca cola, Quatar Airways, Visa…, y el no menos capitalista chino Wanda. La única señal o evidencia de posible disturbio son los 110 (30 por bando y 25 por fondo, el doble cuando juega Rusia) policías que de amarillo, se pasan los 90 minutos mirando al público, por si las moscas.

Siempre hay cosas frente al histrionismo de Maradona y los pucheros del Ronaldo niño mimado y mal educado: el ejemplar comportamiento de los japoneses; saber jugar, perder y encima recogiendo papeles y plásticos al terminar el partido, jugadores y aficionados. Y saber que hasta el último minuto se ha de luchar, que muchos partidos se han resuelto así.

P/D: Deportivamente, España debería imitar a los niños cuando juegan al fútbol: coger el balón e ir corriendo para arriba, donde está la portería, para meter un gol, en vez de tanto tikitaca. Rusia nos hizo lo mismo que en las guerras con los alemanes y con Napoleón: replegarse a favor del hielo y el frío.