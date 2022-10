Dudo que haya actividad humana, o vocación incluso, que no posea entre sus muchas y legítimas aspiraciones la del honor y el reconocimiento. Porque es un atributo que identifica dentro de un grupo, y, de una manera u otra, todos anhelamos la distinción y aplauso por lo que hacemos y conseguimos. El mismo Don Quijote buscó el honor de ser nombrado caballero y se hizo arropar de muchos pertrechos, que, a la postre, no hicieron sino estorbarle para tan grandes aspiraciones que tenía. El rocín, de tan solo piel y hueso, dio con él en el suelo por su poca consistencia, el mismo nombre que tomó ya le sobrepasaba a los hechos, las armas le excedían y de esta guisa fue hecho caballero en la venta de su ilusorio deseo hasta llegar al despropósito y la locura. Con los honores que se buscan hay que tener cuidado, porque, siendo legítimos, son el flanco por donde se cuela el diablo y sus secuaces. Por el dinero baila el perro, y por el pan si se lo dan. Hasta el mismísimo Rodrigo Díaz de Vivar, que tan grande caballero era, tuvo que mercadear sus armas al mejor postor, como cualquier mercenario, cuando no le quedó más remedio que buscar su honor en tierras que no eran las propias hasta tener buen señor. 'Honores mutant mores', cambian las costumbres y no pocas veces el entendimiento de quienes los reciben. No ha mucho que se apelaba al honor como a un bien preciado, y si a alguien se le agredía, en este sentido, era motivo, más que suficiente, para que ello desembocara en una afrenta, o un guante a la cara que terminaba en duelo de florete o pistola. En fin, el honor, que queremos, que tanto honra o tanto daño hace al que lo tiene, como al que lo pretende, es ambivalente, como casi todo en esta vida, motivo de orgullo y principio, a su vez, de infortunio y descalabro. Naturalmente habría que distinguir entre el honor de adorno, que tiene que ver con el aplauso, halago y palmadita, o ese otro, más profundo (del que ya queda poco y es raro) que tiene mucho de dignidad y que sirve, sobre todo, para valorar a una persona concreta cuando se tiene en cuenta su reputación moral y respeto «Al Rey, la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios», como expresaría el buen alcalde ilipense para resumir el sentido más excelso de cuanto acabo de decir. Los españoles siempre tenemos un guante que lanzar a la cara del interlocutor con el que discutimos. La historia de España está plagada de todos estos desafíos, de los que se puede uno informar en películas, pintura, novelas, dramas y poesía. Se exalta la defensa del honor y la dignidad, incluso hasta la muerte. De nuevo aludo a Don Quijote y a Don Rodrigo, el Cid, que han sido arquetipos de cuanto voy diciendo por ahora. Dignidad y honor ¡qué dos grandes conceptos, si es que aún pervivieran en nuestra licuada y moderna sociedad! De los honores vulgares conviene huir; en el honor excelso conviene permanecer. Misma palabra para dos conceptos. Del primero, que sólo busca el autobombo y la altanería, y es como una serpiente oculta entre la hierba, se convierte en trampa y lleva a la perdición. Del segundo, que se refiere a la dignidad, los principios y las virtudes, conviene pertrecharse, aunque nos lleve al descalabro, como Don Quijote, pero que tanta dignidad le aportó a su locura. Si en algo sobresalió España, en sus muchas empresas, sacrificios y fracasos, fue, sin duda, en la defensa del honor, de cuyo estandarte intentan renegar algunos, y tanto ignoran muchos otros. Al parecer, estoy hablando de cosa del pretérito, que poca vigencia tiene en el presente. Y sucede, como pasa con todo, que nos hemos pasado de frenada, que aquello que valía, aunque fuera exagerado en cierto punto, hoy es desechado como inservible, y, en lugar de cambiar el agua sucia de lavar al niño, hemos arrojado al niño con el agua infecta. Ahora, ni agua, ni niño. Digo lo que digo por lo que siento, que no siendo de ningún partido, siento el orgullo de haber nacido español, ahora que pareciera estar mal considerado, siquiera sea para honrar a España con todas sus letras y no se diga en llamar país, como si de una entelequia inexistente se tratara, y no de la madre Patria a la que pertenezco y en la que me honro de los pies a la cabeza, por sus muchas hazañas, por su historia, por lo que fue y sigue siendo, si antes, cierta satánica legión de gadarenos, no consiguen destruirla en pedazos y malograrla con 'zuz mueto too'. Pareciera, en mi precario entender, que en los foros de más prosapia tuviéramos que desistir de la defensa de nuestro rey, nuestra religión y nuestra Constitución. "- ¡Español sois, sin duda! -Y soylo, y soylo, lo he sido y lo seré mientras que viva, y aun después de ser muerto ochenta siglos" (Cervantes, La gran sultana). Hay que decirlo, y serlo, y profesarlo. De ahí mi honor y honra. Si gusta, bien sea; de no ser así, ¡que salga el sol por Antequera!