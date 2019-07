Huevos de choco de potera para Cayetana a. de Toledo

En esta terraza veraniega hemos llamado a la dirigente popular a que se ponga a la sombra para compartir este plato de efluvios costeros. Vamos a empezar esta receta de un subproducto de los cefalópodos no poniéndole cara de ajo a Cayetana Álvarez de Toledo (CAT), sino que añadimos tres dientes de ajo muy picaditos junto a unas guindillas, en una sartén de Andalucía (no hace falta que sea de Écija) con unas cucharadas de aceite de oliva virgen extra (AOVE). Justo antes de que empiecen a coger color de sofoco, añadimos 100 mililitros de Vino Fino de El Puerto de Santa María. Mientras dejamos que se evapore el alcohol nos inspiramos en algún discurso de Cachetana sobre Tabarnia y la pesca del choco con potera.

Una vez ha perdido fuerza el vino, añadimos 6 huevos de choco frescos, con su coral, y lo dejamos cocer 10 minutos, añadiendo una mijita de agua y muy poca sal. Como cada choco, y mira que son feos los chocos, tiene un par de huevos unidos por su parte central, aconsejamos separarlos con mucho cuidadito, con la ayuda de un cuchillo afilado, o en su defecto el acerado verbo de nuestra noble convidada.

El coral se irá integrando y espesando la salsa, aportando un sabor sublime. No hay que hacer caso aquí a Rubén Amón, quien sostiene que CAT "irrita con su acento porteño, insolencia e impertinencia. Tanto desquicia al supremacismo soberanista como solivianta al feminismo ortodoxo", no se nos vaya a cortar la salsa. Nosotros a lo nuestro, espolvoreamos todo con perejil y... esperemos que la doña no nos maldiga con "No te lo perdonaré jamás" por la dedicatoria de esta exquisita receta choquera a la andaluza.