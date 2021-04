Ideales a la deriva

Quienbien se precia gusta de tener fundamento y formalidad; es conveniente ir pertrechado de buenas raíces e ideales que den cimiento y sirvan de piedra angular para la cabeza y el corazón. A fin de cuentas, el hombre se erige sobre la armadura del pensamiento, que es un escudo que protege más que el acero. Sobre él se han levantado culturas y civilizaciones, mucho antes de que hodiernas lumbreras insinuaran el pacto de las mismas. Las ideas, que son muchas y prolijas, cuando se asientan en una persona hacen posible lo imposible y dignifican a quien las defiende y lleva adelante ¡Qué importante es tenerlas! Con tal que sean adecuadas y constructivas. No es preciso que sean complicadas; bastaría que fueran claras y distintas, que diría un cartesiano. Un buen estado - ¡lejos de mi pensar en el nuestro! - se sostiene en las ideas, que nutren a su vez los ideales, siempre más utópicos; pero fundamentan el horizonte práctico de la política, sea de la nación que sea o del color que corresponda. Busco ideas, como Diógenes, que, entre la multitud, ayudado de un farol, buscaba un hombre. Vivía este cínico en una tinaja y allí, al menos, resonaba el eco de su pensamiento… ¡Una tinaja, por favor, también busco una tinaja!

Necesitamos ideas como el comer, ideas comunicadas para que den luz a esta sociedad chata y deconstruida. Ideas e ideales, que nacieron del arte y la religión; porque la política siempre fue un derivado, convertido ahora en el dios Moloc ante quien hay que sacrificarlo todo. Conviene soñar un poco, echar algo de imaginación, mirar más allá de la estrechez de miras y poner el corazón en algo más que la discusión cerril de los adoquines callejeros. Semejante nivel de dialéctica política es francamente desalentador. Con estos bueyes hay que arar y con estos mimbres hacer el cesto. En una de tantas encuestas callejeras, que proyecta la académica, limpia, fija y esplendorosa red televisiva, preguntaban a un grupo de jóvenes y jóvenas sobre conocimientos de la historia reciente: ¿quién era Adolfo Suárez… quién Felipe VI… en qué continente se sitúa Canadá… cómo se llama el Papa actual… quién fue Miguel Ángel Blanco? Preguntas de anamnesis excepcional, como se puede comprobar. Las respuestas no eran ni lógicas, ni correctas, ni aproximadas; eran sencillamente tristes, por más que les produjese risa floja a los entrevistados. ¡Qué pena! Ese es el nivel, consecuencia explícita de la LOECE (1980) LODE (1985) LOGSE (1990) LOPEG (1995) LOCE (2002) LOE (2006) LOMCE (2013) LOMLOE (2020). Los 'comités de expertos' han ido inoculando deliberadamente un virus demoledor. Los ideales se han puesto al servicio de las ideologías manipuladoras. Una nación como la nuestra, antigua-egregia-heroica-ejemplar, que no la conoce ni la madre que la parió, se divide, se fracciona, se aniquila y se disipa con la concatenada ineptitud de sus gobernantes. En Cataluña se prohíbe hablar español (Babel era una broma). En la práctica totalidad de los territorios nacionales gobierna el Señor Taifas. La educación histórica se convierte en desinformación manipulada. La Aerolínea Plus Ultra convertida en infraestructura indispensable bien reflotada, remunerada quería decir. La deuda nacional superando lo admisible. El paro acariciando los seis millones. La Constitución, casa común, ignorada y convertida en la casa de tocameroque. El feminismo cambiando el cuento de caperucita…… Los puntos suspensivos sólo expresan mi total impotencia intelectual para seguir mirando 'los muros de la patria mía, si en un tiempo fuertes, ya desmoronados, por la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía'.

Quedé más tranquilo, más templado, mucho más sereno, cuando encendí el televisor y vi 'Sálvame de Lux', 'Salsa Rosa', 'La Isla de las Tentaciones' y el recuperado 'Precio Justo'. El remate de los tomates me lo dio Fisrt Dates… ¿Alguien da más?