Igual que un plasma

Ciudadanos ha tenido en estas elecciones municipales dos actitudes completamente censurables. Para empezar, fue la única formación que se negó a ofrecer su lista de candidatos a las elecciones municipales. Solo trascendieron algunos nombres pero, incomprensiblemente, los 27 de la lista naranja no se conocieron hasta que los publicó el Boletín Oficial de la Provincia. Y segundo, es también reprochable que ningún representante del partido hiciera una valoración oficial de los resultados en la noche electoral. Denota inmadurez interna y cobardía refugiarse en la excusa de que no estaban autorizados por la ejecutiva nacional. Por no recordar el proceso de primarias para elegir al cabeza de cartel en la provincia para las generales donde tampoco se facilitaron los aspirantes (solo se dio el nombre de cuatro que sí quisieron postularse públicamente). Estos comportamientos están a la altura de los que protagonizan otros compareciendo a través de plasmas o refugiándose en comunicados sin preguntas. Por cierto, la culpa es de los dirigentes del partido, no de sus responsables de prensa.