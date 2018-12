M E gusta homenajear por estas fechas a quienes me enseñaron a no perder nunca la ilusión, mis padres. Ilusión, una palabra que los adultos se empeñan en adjudicar a los niños, como si fueran ellos los únicos herederos del concepto. ¿Qué es la ilusión y dónde reposa? La ilusión descansa primero en el corazón y de ahí sale disparado hacia donde nuestros ojos digan. No me refiero a lo material, claro, que también podría ser, sino a algo más abstracto, por ejemplo, la Navidad, los Reyes. Espíritus que a veces se pasean por las calles, flacos de ilusión, como fantasmas del pasado, nostálgicos de un tiempo que algunos dejaron atrás con la edad, con el paso de los años, con la pérdida de ilusión, incluso de felicidad. En el librito (pequeño pero grande en ideas) de Carlos Coronil 'Pequeños Placeres', dice que la "felicidad está en todas partes", en gestos cotidianos en los que no reparamos pero que, sin embargo, nos hacen sentir especiales por unos minutos. Especiales, ilusión, momentos... Durante 24 horas al día tenemos la oportunidad de vivirlos con intensidad. ¿A qué esperamos?