Imperator Caesar

Ya lo hacían los emperadores romanos hace 2000 años. Todo era, es cuestión de poder y dinero. Ni los emperadores romanos reconocían error propio alguno, ni por supuesto, Florentino Pérez los reconoce. La solución siempre ha sido buscar un culpable, cargarle el mochuelo, vender la historia (propaganda) y poner a otro en su lugar. Eso es lo que puesto en práctica Florentino en su imperio madridista. El culpable Solari, la solución Zidane y nadie se para a pensar que, el verdadero responsable de la lamentable temporada que viene realizando el Real Madrid, es el propio presidente blanco y sus pésimas decisiones.

Desde la forma que gestionó la llegada y posterior marcha de Lopetegui, pasando por la salida de Cristiano y como suplir su baja o la solución que pretendía dar con Solari. Pero el poder y el dinero lo tapan todo. La llegada de Zidane cierra la crisis del Madrid, aunque el problema sigue vivo y, es que a pesar de las comedidas declaraciones del míster merengue, él sabe que tiene que afrontar una renovación seria del vestuario blanco. Esta plantilla, que ha marcado una época en Europa, todo hay que reconocerlo, ha llegado a su fin. Ya no está para muchas conquistas. De hecho, no olvidemos que Zidane se fue después de conseguir su tercera Champions, sabedor de lo que se le venía al Real Madrid encima. Si unos meses después viene para coger a un equipo que se está arrastrando en liga, copa y, sobre todo en Europa, firma por tres años, es porque tiene que haberle prometido Florentino traerle lo mejor del mercado.

El emperador blanco le dará al general una nueva legión. De otra forma no tiene sentido su vuelta, renovarle la plantilla y añadirle muchos ceros a la cuenta del francés, porque Zidane tonto no es y es evidente que el amor al Real Madrid no es lo que le ha movido a volver. Otra cosa es lo que la prensa afín al régimen del imperio quiera vender lo del amor a Roma y su emperador. Lo peor son los meses que le quedan que pasar a la afición blanca, sobre todo si Messi y su Barcelona consiguen todo lo que tienen a su alcance. En cualquier caso, los emperadores romanos daban a la plebe pan y circo, mientras que sus intereses eran, son otros ¿Verdad Florentino?