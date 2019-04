Injusticia electoral

Era previsible de que Ganemos Jerez lograra recoger los 3.000 avales necesarios para poder presentarse a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Ahora bien, me parece injusto que esta agrupación de electores haya tenido que dedicar parte de su tiempo a cumplir con este trámite mientras hay formaciones sin bagaje y aparecidas a última hora que no necesitarán tantas firmas para tener su papeleta electoral. Es lógico que la Ley Electoral trate de establecer filtros para que la figura de la agrupación de electores no sea un coladero de candidaturas. Ahora bien, lo lógico es que si una fuerza ha logrado representación institucional tras unos comicios no se le obligue a cumplir nuevamente con este precepto legal. Es incomprensible, por tanto, condenar a una formación como Ganemos, que ha demostrado durante cuatro años que es una fuerza política que se creó para quedarse, a buscar más de 3.000 avales a diestro y siniestro. La Ley Electoral de 1985 requiere una actualización y este es uno de los aspectos que debería revisarse.