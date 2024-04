¿Interesan en Jerez las elecciones vascas?

Ya no hay quién lo entienda, entre el reiterado despropósito de la gestión política de ese señor que no hubiera podido conciliar el sueño, cohabitando -políticamente se entiende- con ese mediocre profesor de Ciencias Políticas de la ‘Complu’, si hubiera tenido que alcanzar con él un pacto; lo que nadie nos aclaró después de firmarlo, con abrazo entusiasta para la galería incluido, es si durmió a pierna suelta, cuando lo tuvo subido en la chepa -sea dicho con perdón- cuando lo invistió nada menos que de poderoso vicepresidente; con varias carteras a él y su grupo confiadas, para propiciar luego su precipitada defenestración de la vida política para que, tras su habitual paso por los medios, se dedicara finalmente a la hostelería; asumido todo disciplinadamente por lo que dicen se sigue conociendo aún por Partido Socialista Obrero Español de toda la vida -¿Oiga, hay alguien ahí?-, relato este que podría describir y pienso que fielmente lo que en la actualidad es la realidad de la vida española, naturalmente con sus diferentes variantes de territorios que no quieren estar, aquellos otros que del terror hicieron su característica diferencial; que son los primeros en querer ‘darse el piro’; ese amplio y acomodaticio colchón que ve pasar los días como aquellos que, desde la orilla y sin mojarse, contemplan el discurrir de las aguas del río y una notable franja de joven población, con el mayor bagaje de preparación que nunca tuvo; que, con bastante justificación por lo que está sucediendo, se encuentra absolutamente de espaldas a la política o la gestión pública; más que desinhibida se podría decir para describirlo con mayor precisión…

¿Es esa, tal vez nuestra tragedia? ¿Lo es acaso que aquí estamos en campaña electoral de forma permanente, alentada precisamente por los partidos políticos…? O es aún mayor la que tiene su origen en el hecho evidente de que la gobernanza de nuestra vieja piel de toro es dirigida, con su peculiar estilo, por un cobarde prófugo que se largo de España oculto en el maletero de un coche; aunque supongo que en su extinta cartilla militar a lo peor le consignaban aquella antigua frase del “valor reconocido”, o tal vez “se le supone”…

Pero mientras tanto, con tanta convocatoria regional de comicios, con tanta protesta contra una tal señora Ayuso, del PP claro está; con tanta cortina de humo de experto de un tal Koldo, el asesor del otrora poderoso ministro Ábalos; con tanta maleta oculta llegada de la ‘zapaterista’ Venezuela, lo cierto es que aquí nos tragamos hasta ruedas de molinos con la continuada subida de precios, las carencias de nuestro sistema educativo, la sucesión de leyes que parecen concebidas para el País de nunca jamás o la deficiencias de un sistema sanitario, con no pocas cosas por mejorar y eso que es bueno y caro con cojones…

Y después de estas próximas, que aquí nos quedan bien lejos y poco interesan en territorio del derechista partido de los nacionalistas vascos, otras para que quién se fue y no perdió su silla a tenor de la regalada vida que le proporcionaron los dineros públicos en el ‘casoplón’ que le alquilaron lo suyos en Waterloo -vivienda con seis habitaciones y diez mil euros del ala de salario- mientras los que en su tierra le acompañaron en la frustrada aventura de la independencia, daban con sus huesos en prisión, para mantenernos distraídos, que no es poco.