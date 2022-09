Intervencionismo

El ja-ja-ja-ja del Whatsapp es al humor lo que Torrelodones a tocarse las orejas. Nada más lejos del humor que el típico chiste desternillante que te puede matar de risa. Hay que tener mucho cuidado con quien te puede matar de este modo, que por muy gracioso que sea, díganme ustedes dónde se encuentra la maldita gracia. Te topas un buen día por la calle con un gracioso y te deja en el sitio.

Con los chistes hay que poner tanto o más cuidado que con los sustos y las bromas, que se te para el corazón de un espasmo y se parten contigo de risa en el velorio. Ya lo decía Gila cuando con un cepo le aplastaron la cabeza al boticario. Y se enfadó la mujer - 'Pues si no aguanta las bromas que no venga a este pueblo'. Un chiste puede ser un arma mortífera; si te descuidas te fulmina. Ahora son memes, tengo entendido, con los que la gente se despepita por los suelos. Siento decir que cada vez me cuesta más reír; que no alegrarme. Comprendo que la facultad que tiene el humor de provocar la risa es muy arbitraria, por más que sea la risa un buen aliado de la salud oxitócica y neurotransmisora. Allá cada cual.

Prefiero, eso sí, la risa al llanto, aunque haya llantos que me producen mucha risa (pero eso no viene a cuento, por ahora). Es conveniente, en cualquier caso, que, con o sin risa, haya buen humor y puedan moverse los músculos faciales y abdominales hasta faltar el aliento, que de nuevo nos pondría al borde de la inflación, de la que no salimos ni con risa ni con llanto (ya me he ido a otro asunto). Siempre he creído, por filosofía holística, que el sentido del humor es propio de las sociedades sabias, o debería serlo. Nada es tan absolutamente grave como para tomárselo en serio, le dijo el general al emperador después de haber perdido una batalla, por lo que el emperador le mandó al suplicio con mucho humor y desenfado.

Está claro que no es sentido del humor la dejadez y desidia cuando hay que afrontar lo que viene. Tiene que ver con la perspectiva adecuada, la posición correcta y el ejercicio pertinente; de otro modo se confundiría, y ocurre ahora, con el despepite, el chusmeo y la chabacanería. Prefiero la risa leve y sugerente a la hilaridad, el sentido del fino humor al chiste primario y ramplón que termina en fisiologías de desagües y paralelos.

Gusto más del clasicismo de Eugenio que del sopetón de Montero y Belarra; entre tanto, me quedo con Chiquito de la Calzada, siempre mejor que las ocurrencias de su Sanchidaz. Para gustos, colores. Soy partidario de moderar la risa emocional, que suele terminar, como todo lo emotivo, por los suelos si no se le pone brida al jamelgo.

Los filósofos han querido abordar el sentimiento que lleva a la hilaridad, porque todo tiene su qué y la sabiduría no se puede permitir el lujo de no abordarlo. Para un filósofo todo es susceptible de ser penetrado, por delante o por Cuenca. Importa saber el momento y el lugar. Hoy, por ejemplo, con el acoso de lo políticamente correcto, meterían en chirona a los graciosillos de los años 70 por sus chistes de género. Las cosas que nos rodean no siempre nos llevan a la carcajada, si no fuera porque te encuentras con personas capaces de sacarle punta a la mecha encendida ¡qué gracia tenían Txapote y Parot, estaban sembraos! Es verdad, el humor se lo imprimen las personas a lo que nos rodea, de otro modo esto se convertiría en un tanatorio, que tampoco carece de gracia, sobre todo, cuando el fiambre resulta ser el más gilipollas y prepotente del barrio ¡puff, se acabó! No es para reír, pero tiene su aquel; te permite caer en la cuenta de que la guadaña hace tabla rasa con 'to quisqui'. Eso da perspectiva, abaja las ínfulas y, con una pizca de escepticismo, te abre la puerta del sentido del humor. Basta remitirse a la etimología para comprobar que el gran hombre no es sino 'humus', abono con todos sus ingredientes, nada más. Díganme si eso no tiene gracia.

No sólo es risa, el humor es una cosa muy seria, que nos lleva a realidades imaginarias sorprendentes, a metalenguajes metafísicos y a sensaciones inigualables. Bastaría con imaginar a un ser eminente o bellísimo 'deponiendo' sus armas. Bergson, en su ensayo sobre 'la risa', no alcanzaría a explicarlo mejor que lo hace el comandante Lara. Desde luego el humor no es el Gran Wyoming vestido de Papa (no sé por qué se me ha colado este tipo, ha sido un lapsus cálami). A lo que voy. El auténtico humor nos desapega tanto de lo que nos rodea, que ejerce como verdadero maestro espiritual: libra de las emociones, ridiculiza las importancias y se ríe de la excesiva inteligencia.

Qué bien nos iría todo si, con un poco de indiferencia, supiéramos convertir los dramas en comedia, al mejor estilo de Don Pedro Muñoz Seca, quien, con inteligencia, supo dejarnos 'La venganza de Don Mendo'. Su comicidad le exigió mucho coraje, hasta el punto de decirles a sus captores que, aunque le quitasen la vida, jamás le podrían arrebatar el miedo. Se necesita mucha bravura para tener tanto miedo, quiero decir, sentido del humor.

Necesitamos humor, como antídoto, para superar esta realidad errática a la que nos están llevando. Si todos nos pusiéramos demasiado solemnes, la vida mezquina que llevamos se nos haría insufrible. Gracias a Dios, estamos en España y, aquí, nos reímos hasta de la madre nos parió. 'Toíto te lo consiento…'. No digo más.