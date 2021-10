JOSÉ MERCÉ CANTARÁ EN SU CASA: JEREZ

D OBLE sesión de aplausos en honor de José Soto Soto, José Mercé; una sesión por la trascendencia de su anunciada próxima actuación -día 17- y, una segunda por cuanto su trabajo tiene un destino social: el Hogar San Juan. Juntamente a José Mercé otros artistas estarán el señalado día 17 en las Bodegas Williams&Humbert, lugar dispuesto por la entidad vinatera para el espectáculo: Ezequiel Benítez, Manué D´ la Momi, Tatiana Ruiz, Lorena Caballero, Patricia Ibáñez, Chiqui de Jerez, Paco León, Alejandro González, María Martínez, Manuel Pantoja, Agustín de la Fuente, Manuel Soto "El Tripa", Rubén Sánchez, Tate y Cepa Núñez, conformando entre todos, cante, baile, toque de guitarra, piano y palmas, lo que intuimos será un festival absoluta y benéficamente brillante.

En el año 2006, respaldado por la que fuera guitarra inspiradora de Manuel Moreno Junquera, "Moraíto", José Soto Soto, José Mercé, recibía la Insignia de Oro de la peña flamenca Tío José de Paula. No retengo en la memoria si después de esa fecha José ha vuelto a cantar en Jerez. Estaba previsto que lo hiciera en los primeros días del mes pasado, pero por un motivo u otro su programada intervención quedó suspensa. Fue una verdadera lástima; pero como no hay mal que por bien no venga ahora y, en un acto que le honra, como así mismo honra a cuantos artistas con él conforman el cartel, la esperada actuación, anunciada para el próximo día 17, se va a producir a beneficio de una gran obra social, como es la que se lleva a cabo en el Hogar San Juan, un centro precisado para su acción benefactora de cuantas colaboraciones puedan llegar a sus puertas, como es ésta a la que nos referimos.

A fin de completar dicha información hemos de reseñar que el precio fijado para asistir al evento es de 30 euros, pudiendo ser retiradas las localidades en el Hogar San Juan o en Abrines Música, estando así mismo a disposición de quienes deseen hacer reserva de entradas, el teléfono 644-22-77-33.

Aprovechando la ocasión, no me resisto a evocar mi primer encuentro con José Mercé, acaecido hace un buen número de años, propiciado por el siempre recordado Antonio Gallardo Molina, quien prácticamente de la mano, cuando aún el cantaor no había dejado de ser un chaval, me lo llevó hasta los estudios de Radio Popular de Jerez, en la Cruz Vieja jerezana, a fin de que le entrevistara ante su inminente marcha a Madrid, donde supe por él que fue acogido como un miembro más en la casa de su tío Manuel Soto "Sordera". Del encuentro jerezano se acordó José en Sevilla la noche en que recibió el Premio Compás del Cante, en el transcurso de una cena homenaje celebrada en el Hotel Alfonso XIII. Con el paso del tiempo he tenido varias ocasiones de pronunciarme públicamente sobre la categoría humana y profesional de José Mercé; dos de estas oportunidades tuvieron por escenario las peñas flamencas "Miguel Vargas", de Paradas (Sevilla) y la de "La Soleá", de Palma del Río (Córdoba), encargado que fui en ambas ocasiones para glosar la figura del cantaor jerezano con ocasión de las Semanas Flamencas organizadas por las citadas entidades del ramo.