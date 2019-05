Jerez: Feria y elecciones

Ha comenzado con bastante calorcito la Feria del Caballo 2019. Una cita que obliga de cierta manera a trasladarnos en la mayoría de los casos al Real de la Feria. Digo en la mayoría de los casos porque muchas actividades no se pueden trasladar a la Feria. Los hospitales y determinadas funciones, no. ¿Estaría bonito verdad? Ver a un medico operando en una caseta, o un juez celebrando un juicio en el templete. Esas profesiones no son muy de desarrollarlas en la Feria. ¿A que no? Aunque con lo que vemos día a día, en cualquier momento vemos algo parecido.

Por el contrario, sí podemos ver 'La Feria en un Juzgado', sólo tenemos que ver el juicio por el Procés Catalán. En este circo que ha montado la defensa hemos podido escuchar decir a los testigos propuestos por esa parte que nadie agredió a los Cuerpos de Seguridad del Estado, como por ejemplo a los guardias civiles. Que las lesiones que tenían eran probablemente que se las habían hecho ente ellos mismos. Que se habían autolesionados. Esto sí que es trasladar la Feria al Tribunal Supremo por parte de la defensa. Pero bueno se respeta el ejercicio de su derecho y la decisión posterior de los jueces que algo saben de esto más que este humilde articulista.

De hecho, la líder jerezana Inés Arrimadas parece ser que hoy domingo estará por Jerez. Lo más probable es que se dé un paseo por la Feria. Es muy probable también que vaya acompañada por la lista municipal y por consiguiente -como diría Felipe González- es altamente probable que se vean empujones para salir en la foto y en los vídeos.

Es la Feria que más presencia de políticos va a poder observarse. Ocurre cada cuatro años, ocurre cuando hay elecciones. Veremos desfilar día a día uno y otro partido por la Feria.

Una vez que he mencionado a los políticos y la Feria me gustaría hacer un pequeño receso y destacar a uno de los grandes que falleció este viernes. Sobre quien hay pocas dudas en todos los partidos de diferente ideología, que coinciden en que fue un hombre de Estado y un político de gran altura, como fue Alfredo Pérez Rubalcaba.

Dicho esto la Feria de Jerez tiene sus verdaderos atractivos en las casetas y sus variados ambientes en su gastronomía. En mi caso me inclino totalmente por las casetas de las peñas flamencas. Los Cernícalos, que celebran sus 50 años de fundación y que en la Feria está hermanada con Don Antonio Chacón, que también celebra los 150 años del nacimiento de su titular, La Bulería-ole- y Tío José de Paula -que quita el sentío- confieso que son las que más frecuento en la Feria, pero hay algunas más que merecen admiración por la gran labor que hacen en la Feria, como la Buena Gente. Todas sin excepción, todas las peñas hacen un gran esfuerzo, como todas las asociaciones y hermandades de Jerez, por defender y preservar la cultura en este caso flamenca de la ciudad. Ojalá hubiera más presencia de más peñas y volvieran algunas que con los años dejaron de estar en la Feria.

Deseo que algún día se pueda disfrutar de un espacio para las peñas donde se pueda escuchar sin el tremendo ruido y zumbido de la de al lado. Pero bueno todo se irá construyendo. Seguramente escucharemos a algún político decir que lo va a hacer si sale elegido en las municipales.

Deseo a todos una excelente Feria y que nos acordemos de los que no pueden ir. Una Feria llena de diversión, armonía, respeto, mucho cante, mucho baile, mucho Tío Pepe (moderaditos…) y vaya ud. condió.