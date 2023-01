Jerez y Nimes, Nimes y Jerez

Sobre el Festival Flamenco de Nimes y hace escasos días nuestro querido y admirado Paco Reinoso hacía desde esta misma casa un rico y detallado recorrido por la historia de este importante acontecimiento flamenco y de danza. evento al que he tenido la oportunidad de asistir esta pasada semana y que, precisamente, se clausuraba ayer un concierto del maestro Rafael Riqueni. La organización del Festival es merecedora de felicitación y enhorabuena por su trabajo, acogida, hospitalidad, amabilidad cercanía y cariño.

Desde aquí el reconocimiento y agradecimiento al Teatro de Nimes, su director François y todo su equipo al completo. A la organización y dirección artística del Festival con Chema Blanco a la cabeza y la eficiente y amable María Velasco y su equipo logístico entre ellos Leo y Milly, a los responsables de prensa, así como a todas las demás personas que han participado para que todo salga bien: ¡aplauso y ovación enorme!. Estos son los principales ingredientes que deben predominar con independencia de que a unos u otros les guste más o menos la programación y selección de espectáculos y artistas que nunca será del gusto de todos. Esta tarea no es fácil, sobre todo cuando además se le añade sin responsabilidad por parte de la organización una huelga general en Francia el pasado jueves con motivo de la ampliación de la edad de jubilación ( igualito que en España todos callados) que alteró todo el plan de vuelos y viajes de llegada y salida de artistas y compañías programadas en esa fecha. Ante esa situación a misma organización gestionó con nota sobresaliente y resultado optimo consiguiendo que la programación no se alterara como así ocurrió. Sobre la programación ha sido rica, amplia y variada con nombres de mucho peso y relevancia en el panorama flamenco y de la danza. Siempre se puede mejorar claro que si. Lo bueno es que vayan pasando todos los artistas y compañías del plantel actual que todavía no han pasado y que lo harán, seguro, en las próximas ediciones. También el Festival de Nimes Flamenco ha contado con nombres de máxima importancia en lo referido a las actividades paralelas como presentaciones de libros, exposiciones, conferencias y dirección de encuentros previos a los espectáculos con artistas. Por ejemplo ha contado con la figura del reputado periodista, poeta, cineasta y admirado José María Velázquez- Gaztelu. En la sección de interés local respecto a la presencia de Jerez en el festival como apuntaba nuestro querido Paco en su anterior artículo es manifiestamente mejorable pues es cierto que ha sido escasa pero si ha tenido presencia la familia Lagos por ejemplo, o la presencia de nuestro querido Bolita con Marina Heredia y alguno más que se me escapa seguro. Pero si es verdad, querido amigo `Paco de Cuartillos´ que se puede ampliar bastante la presencia de Jerez pues es sobrado y conocido que hay material y del bueno para ello. Desde aquí se le hace la propuesta formal a la dirección del Festival tan querido y hermano de Nimes para que en las próximas ediciones lo tenga más presente."Que no pare la música". Nos vemos pronto, nos en el "Festival de tus sueños", en el Festival de Jerez y vaya usté condió.