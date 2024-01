Cádiz arrasa en el carnaval, Almonte arrasa en El Rocío, Sevilla en la feria, Jerez en la zambomba. Esta zona de Andalucía es arrasadora, y también tiene el índice de desempleo muy alto, también arrasa. El diccionario tiene dos acepciones para el verbo arrasar, la segunda dice así: “Echar por tierra, destruir”, y verbos similares son: “derruir, desmantelar, arruinar”. Por donde pasaba Atila con su caballo, arrasaba los terrenos y los dejaba yermos, arruinados. La patronal Horeca, está exultante, no se lo esperaban, las previsiones se han superado, sin hacer nada, solo poner la tradición y los cantes de los barrios populares, sin costo alguno. Un producto espontáneo del pueblo y recolectado en beneficio de unos pocos empresarios. Exultantes están los empresarios y la Alcaldía. Y tenemos un índice de desempleo muy alto. Altísimo. La riqueza que aporta a las ciudades el turismo, debe ser más y mejor repartida entre los participantes. El turismo es una industria que a veces está reñida con los ciudadanos que viven en el centro de la ciudad. Por otro lado ¿qué derecho superior tienen los del centro en contra de los ciudadanos de La Granja? ¿La cabalgata es sólo del centro y sus bares?

La Alcaldía debe moderar sus expresiones. Jerez ha arrasado. ¿A quienes?, ¿dónde? Siempre se ha trabajado para una política de mancomunidad: Jerez, Cádiz, Los Puertos, la Sierra, somos como un palmo de mano con sus dedos. Todos influimos en todos. Esto no es Sevilla, única, inigualable... aquí somos territorio andaluz. Esto no es territorio: “No me gusta la fruta”, señora alcaldesa: No arrase.