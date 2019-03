Jerez, ciudad vibrante

Tiene usted algún tipo de contractura, alguna zona de su espalda, riñones o piernas en la que necesite un masaje? No se preocupe. Lo primero que le recomiendo es que vaya a un especialista, a un 'fisio' que le arregle las hechuras. En caso de que le coja 'canino', que tenga usted menos dinero encima que uno que se está bañando, le propongo una solución, si bien no me hago responsable de los más que previsibles efectos colaterales: atraviese usted el Mamelón en moto o coche, puede reportarle unas vibraciones a su organismo que, o bien le curan la contractura o le provocan otra que, como va a dolerle más, se va a olvidar de la primera. Otra opción es la cuesta de José Luis Díez. Ya veremos cómo acaban las cuadrillas de costaleros tras bajar ese sinfín de baches que van a provocar que en unos segundos se harten de kilos y, segundos después, sean los compañeros los que se los lleven encima. Jerez es un centro fisioterapéutico digno de publicitarse bajo el eslogan: 'Jerez, ciudad vibracional'. Ya en serio: o tenemos los adoquines en condiciones o los mandamos a hacer puñetas. Con perdón.