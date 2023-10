¿Jerez lasaliano?: todos a la calle con la Estrella

Cuando aún suenan los ecos del magnífico Pregón de la Coronación, de la lasaliana Virgen de la Estrella, que proclamó con notable brillantez en las tablas del Villamarta, el cofrade y pregonero Ángel Rodríguez Aguilocho; tras el multitudinario traslado de la bellísima imagen desde la Escuela de San José a la Catedral, donde canónicamente será coronada el próximo sábado por nuestro obispo don José Rico, afrontamos con no poca impaciencia de sus cofrades y devotos las fechas postreras de tan histórico acontecimiento, lo que íntimamente me ha llevado a formularme la pregunta que da pie a este Bienteveo, ya que desde la llegada a Jerez, junto a mi esposa (Q.E.P.D.) hace casi sesenta años, por cualquier esquina de la ciudad siempre me ha salido al encuentro la afirmación popular de la profunda raigambre que los Hermanos de Lasalle han logrado; a lo largo de su dilatada estancia y acción entre nosotros; alcanzar en nuestro pueblo, de la que sin duda alguna es elocuente testimonio la Hermandad de la Triunfal Entrada en Jerusalén y María Santísima de la Estrella, sobre cuya cabeza el prelado diocesano colocará al final de esta misma semana la bellísima presea realizada por el orfebre García Falla, interpretando el original diseño de Javier Sánchez de los Reyes…

Tuve el honor; siendo sin embargo antiguo alumno salesiano; que por la generosidad de los Hermanos presentes entonces en Jerez y por la implicación en ello de tres compañeros académicos, Paco Antonio, Eugenio y el inolvidable José Ramón Fernández Lira así como del hermano José Luis Aguilera, encargado de la maquetación del posterior libro, de pronunciar el pregón conmemorativo del 125 aniversario de la llegada de los Hermanos de la Doctrina Cristiana a nuestra ciudad y la investigación que para ello llevé a cabo y los centenares de datos que me fueron proporcionados, me permitieron conocer con detalle el trabajo desplegado por los Hermanos de San Juan Bautista de Lasalle y por supuesto acercarme a la constatación de esa tan extendida certificación popular del “Jerez lasaliano”, la cual encuentra sin duda su refrendo en los cientos de miles de jerezanos que, en un siglo y medio largo han pasado por las aulas del Sagrado Corazón, en el Mundo nuevo, la escuela de San José y el Buen Pastor, donde los religiosos y muchos profesores seglares también se afanaron en instruirles para la vida; en una palabra en transmitirles unos conocimientos que les permitieran progresar como ciudadanos accediendo a tareas y actividades laborales diversas; muy especialmente aquellas relacionadas con las industrias bodegueras; junto a unos valores que les formaron evidentemente como personas…

Entender la vida y el progreso cultural y social de Jerez, gracias a la benemérita acción de Lasalle, con la ayuda de Pedro Domecq Loustau y la llamada Asociación de Caballeros Cristianos que hizo posible el establecimiento de estos religiosos en Jerez, la implicación de Carmen Núñez de Villavicencio y Juan Domínguez Atienza, que contribuyeron decisivamente a la fundación de la Escuela del Sagrado Corazón, resultaría complejo, además de ser ciertamente injusto con una Congregación religiosa y unas personas que pusieron su esfuerzo y su patrimonio para lograr dotar a la ciudad de la acción formadora de los hermanos “del babero”…

Por eso y siendo esto completamente cierto, el sábado, todo Jerez, repito Jerez entero, a la calle junto a la Virgen de la Estrella, acompañándola en su procesión de Gloria desde la Catedral…

Es un día de júbilo.