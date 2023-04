Jerez, en moto por el mundo

Aunque al parecer y como se anunció; por esas incomprensibles situaciones que en los Medios audiovisuales suele crear la explotación de los derechos deportivos, Televisión Española no ofrecerá la retransmisión del Gran Premio de España de Motociclismo, como habitualmente ha venido haciendo; hoy el nombre de nuestra ciudad se paseará, a 'lomos' de una moto por el ancho mundo, gracias a este acontecimiento anual que tiene por marco el Circuito de Velocidad jerezano, rebautizado con toda justicia con el nombre de aquel mítico piloto Ángel Nieto; tristemente desaparecido ya hace algunos años y tan vinculado en vida a nuestro pueblo; y singularmente con aquel recordado Moto Club Jerezano, auténtico impulsor aquí de la afición al deporte de las dos ruedas, que se consolidó definitivamente, tras las heroicas carreras celebradas en los improvisados circuitos de la Constancia, el Polígono de San Benito o del Portal, cuando el alcalde Pacheco vislumbró lo que al nombre y prestigio de Jerez podría añadir la construcción del Circuito al que anteriormente me he referido y en el que todavía falta que se materialice el reconocimiento al que por ello se ha hecho acreedor…

Como ya es costumbre en la ciudad, al llegar la Primavera, los capirotes se nos mutan en cascos metálicos protectores y de aquí a nada; apenas una semana semi festiva de por medio; en vistosos trajes de flamenca que pondrán la nota de color en el 'real' del González Hontoria; que llega mayo y eso quiere decir Feria; la incomparable feria del Caballo; que convierte a nuestro pueblo; este año mas en proximidad de elecciones municipales; no ya en epicentro de la política de aquí y de Andalucía, que no es poco lo que se juegan algunas y sus siglas partidarias, a las que en sus paseos por el albero acompañará toda 'la corte celestial', para darse a ver y ser vista…

Pero vayamos a lo que vamos y hoy, último domingo de este insólito, por caluroso, mes de abril -¿no era este, según el refranero, "el de las aguas mil…"?- es sin duda la moto la que lleva por el mundo el nombre, la fama y el prestigio de Jerez gracias a una competición que no solo ha servido para enraizar el Circuito sino para proyectar la ciudad por todo el orbe, atrayendo hasta nosotros miles de aficionados y apasionados a este deporte que algún 'motero' local confunde por cierto con 'dar por el culo' a los confiados viandantes con las 'explosiones de su tubo de escape', 'quemando gomas', 'derrapando en la calzada', e improvisando peligrosas y estúpidas 'carreritas' en algunas de nuestras avenidas mas propicias para semejante majadería, que en nada aporta a los auténticos amantes de la moto y de su deporte, que sin duda son los primeros en deplorarla…

Así que a disfrutar se ha dicho, que con esto de la Primavera, aquí es que no se para…