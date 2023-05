Jerez, ante el supermecado de promesas electorales

Será Naturalmente no es, en este sentido, nuestra ciudad una excepción. Mas bien una extensión en toda regla del habitual comportamiento partidario de ofertar hasta el "cielo"; laico desde luego si fuera preciso; para atraer la atención y sobre todo el voto que permita ganar los comicios, en este caso del próximo 28 de mayo y en lo que a nosotros nos atañe de índole municipal, y por tanto la posibilidad de conformar el gobierno local para los cuatro próximos años, si antes no sucede algo de carácter extraordinario que pueda modificar el plazo establecido por Ley…

Después de una legislatura en la que la "bronca" ha sido comportamiento habitual entre los representantes de la izquierda y la derecha, por supuesto la descalificación cotidiana de unos y otros, hemos llegado al momento de que las urnas otorguen su aval a quienes han estado al frente de la ciudad, coaligados con partidos a su izquierda ya que no obtuvieron apoyo suficiente por si solos o, por el contrario - eso lo decidiremos todos, tanto a la siniestra como a la diestra - como quienes no alcanzaron la necesaria mayoría para poder constituir el gobierno hace ya cuatro años y que han estado ejerciendo, no siempre con propuestas oportunas y acierto, la oposición por otra parte necesaria para que las cosas funcionen aceptablemente bien, al menos…

Para colmo, en nuestro caso y en el de la mayoría de las poblaciones de esta Autonomía y otras muchas ciudades españolas, aunque en bastante menor proporción, el domingo 28, festividad de Pentecostés, centenares de miles de andaluces están convocados en la aldea del Rocío, en torno a la venerada imagen de la Blanca Paloma, lo cual añade en esta ocasión un elemento mas a tener en cuenta en las estadísticas de participación electoral y como además la obsoleta legislación electoral de nuestro país y la normativa vigente impide, no solo la publicación de encuestas llegado el mencionado día y jornadas previas y encorseta a los Medios informativos impidiendo la publicación de contenidos que pudieran considerarse propagandísticos en favor de cualquier opción política, quién escribe ha considerado que precisamente hoy este "Bienteveo" fuera un recordatorio a los votantes jerezanos de la necesidad de reflexionar su voto; naturalmente en favor de cualquiera de las candidaturas que participan en esta convocatoria; y que tengan muy en cuenta que en este asunto, como en aquel anuncio de hace años de un detergente, que antes "miren, prueben y comparen y si encuentran algo mejor, cómprenlo…; " pero no se dejen embaucar con el catálogo de promesas que en estas semanas de pre campaña, y ya a tumba abierta durante la misma, les están ofertando, como si de un supermercado electoral se tratara, desde todas las fuerzas políticas ya que aunque en estos comicios la figura de los "alcaldables" y también de sus posibles equipos resulta sin duda fundamental para ganar o perder, aquí también ha comenzado a jugarse el "partido" de las próximas elecciones generales, al parecer previstas para el último mes del año y eso afecta nada mas y nada menos a la política nacional…

Y es que hay promesas; analícenlas con atención; que por su disparatado planteamiento, por como se podrían financiar, por su "ocurrencia", mueven poco menos que a la risa…; mas bien a la carcajada, si no fuera el asunto tan triste…