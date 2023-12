Que Jerez viva en Paz la Navidad

No es precisamente la actual situación política de España; y en Jerez a ciertas escalas lo replicamos; el marco mas adecuado para que todos podamos finalmente cumplir el deseo expresado en el titular de este artículo; es decir, que en nuestro país y por supuesto en nuestra ciudad de Jerez, podamos vivir en paz las próximas fiestas de Navidad que se iniciarán mañana domingo con las vísperas gozosas de la Nochebuena y proseguirán al comienzo de la venidera semana con el luminoso día de la conmemoración del Nacimiento del Mesías, en la ciudad de Belén, pero ello no puede impedir que uno le haga llegar este íntimo deseo a sus lectores, en el convencimiento pleno de que muchos de ellos compartirán sin duda la misma idea; que ya está bien por otra parte, tanta crispación, tanto enfrentamiento entre ideologías, tantas posturas irreconciliables y sobre todo la manifiesta incapacidad de unos y otros de tender la mano y abrirse al diálogo sincero con quién no piensa de nuestra misma manera.

Navidad, por tanto, sea para Jerez este año un tiempo de sosiego, de calma y de esperanza; preciosa festividad que acabamos de celebrar el lunes de esta misma semana que ahora culmina...

Navidad, un tiempo de reencuentro, en el que sobra el ruido provocado por el inoportuno estruendo de los petardos; que por cierto no solo asustan y mucho a la mayoría de los animales domésticos sino también especialmente a nuestros semejantes afectados por los trastornos del espectro autista; (TEA) y otras discapacidades de un rango parecido que merecen todo nuestro respeto y atención y a los que a veces se les molesta y altera con ese tipo de situaciones que la sociedad de su entorno les obliga a vivir.

Es momento de hacer un alto en el camino, después de todo un año de esfuerzo y también la oportunidad de analizar nuestra conducta a lo largo de los meses que ahora cierran ya otra página del calendario personal de cada uno de nosotros. Y buena ocasión para plantearse en que se puede contribuir, desde nuestro compromiso y esfuerzo, a mejorar nuestra propia ciudad; que hacer para conseguir de manera colectiva ese Jerez con el que soñamos y sigue esperando materializarse.

Por eso, el anhelo de que Jerez tenga una Navidad en Paz, tras el ajetreo vivido con gozo; y alguna que otras molestias evitables; estas últimas semanas en las que no ha dejado de sonar por calles y plazas, el machacón y bronco sonido de la zambomba, a la que posiblemente habrá que ir pensando en levantar, en algún lugar idóneo de Jerez, un monumento pues por derecho propio se ha convertido, en los últimos años, en una obligada referencia de Jerez en toda España y sin duda en una de nuestros principales atractivos turísticos…

Y si alguien lo duda, pregunten, pregunten, a los hosteleros por el tintineo de sus cajas registradoras…