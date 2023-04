Jerezanos, falta un mes para decidir el gobierno municipal

Sabido es que en un mes, deberemos acudir a las urnas para decidir el próximo gobierno municipal si es que usted amigo lector no ha decidido abstenerse; que también es su derecho; de participar en la convocatoria con la que deberemos renovar nuestro Ayuntamiento y en otros lugares de España, además, elegir a los parlamentarios de su Autonomía; que eso aquí ahora no nos toca y si es de los que piensan acudir al Rocío y no se encontrará en la ciudad, el domingo 24 de mayo, apresúrese en solicitar en Correos la documentación necesaria para emitir su voto precisamente por esa vía, ya que si no lo hace después no se queje, durante cuatro años, del gobierno que decidirá la política municipal de Jerez, en principio hasta 2027, que ciertamente se nos aparece hoy bastante lejano, pero que seguro acaba llegando…

Son estas, sin duda, las elecciones más cercanas para los jerezanos, las que tendrán una incidencia más directa en nuestras vidas, en el quehacer cotidiano de nuestra actividad profesional, en nuestra cultura; ese bien escaso del que poco se habla en las campañas de todas las formaciones políticas; de nuestra educación básica, del ocio sano que produce disfrute, de nuestro deporte; en suma de todo aquello que garantiza no ya el desarrollo y el progreso de cualquier ciudad y desde luego la nuestra no es excepción; sino el bienestar, la paz, la convivencia y el diálogo de la ciudadanía. De ahí la suma importancia de la convocatoria a la que hemos sido llamados y ante la que el elector responsable no puede caer en la frivolidad de dejarse influenciar simplemente por la ideología o por enfrentamientos entre partidos, por la invasión; vía redes sociales; de consignas sectarias cuando no meramente propagandísticas que nos llegan por todas partes…

Se impone por tanto el sereno análisis de cuantas candidaturas se nos ofertan, de quienes las integran, de que opciones ideológicas representan y defienden, si se trata de candidaturas conservadoras o progresistas y, ya que la normativa electoral lo hace posible, que pactos posteriores a los resultados electorales pueden producirse para escamotear que pueda gobernar la lista más votada en cada caso, de lo que ya tenemos muchos y variados ejemplos que no es preciso mencionar en este momento…

A un mes nos encontramos y de ahí saldrán quienes solos o en coalición pueden gobernar Jerez en el próximo cuatrienio, tratando de impulsar el crecimiento económico de la ciudad, definiendo el plan estratégico que nos permita avanzar en tantas carencias como aún padecemos y que haga posible la recuperación real de nuestro papel en el concierto de la vida española y la recuperación de un prestigio del que bien es acreedora la ciudad por muchas razones…

Por eso es necesario profundizar en lo que nos jugamos y con quienes lo hacemos, que después ya será irremediablemente tarde para lamentaciones…