Jesús Sacramentado en Jerez

No es hoy "uno de los Jueves del año que reluce más que el Sol", que se decía antaño, ya que la Iglesia en España, con el paso del tiempo, tuvo que aceptar el traslado de tan hermosa y ancestral jornada desde su conmemoración litúrgica de dicho día de la semana al festivo más próximo a la misma, pero eso no impedirá - aunque sea dicho cambio una cesión más ante la presión de lo "políticamente correcto", incomprensible en un país como el nuestro que "de boquilla" se manifiesta mayoritariamente católico" - que tras el obligado paréntesis de la Pandemia Jesús Sacramentado salga esta tarde solemnemente a nuestras calles y plazas para llevar a los jerezanos, desde su itinerante altar de la Custodia, el mensaje de paz y amor que significa la Hostia consagrada; el Jesús Sacramentado que siempre nos aguarda y recibe en los Sagrarios, pero que en esta festividad nos sale al encuentro en plena calle…

No es hoy, ya digo - como lo fue el pasado jueves en Toledo, Granada o la vecina Sevilla - ese día que brilla más que al astro rey pero eso no le resta ni importancia ni solemnidad a la festividad del Cuerpo de Cristo, ante el que toda rodilla se doble en tierra, practica por cierto que tristemente e incluso entre los más jóvenes se ha perdido demasiado, lo cual no deja de ser otra lamentable costumbre de una época en la que la ausencia del respeto y la consideración brillan demasiado en la sociedad de la que formamos parte…

Llegamos, tras la Pascua de Pentecostés y la festividad de la Santísima Trinidad; que con su estatutaria procesión del llamado "Corpus de Trinidad" ha recuperado para la ciudad de Jerez, después de años de ausencia, la histórica Hermandad Sacramental de Santiago y como en todo el orbe católico, al prolongado tiempo que nos conducirá hasta el Adviento con el que comenzaremos un nuevo año litúrgico y como epílogo es el Santísimo Sacramento el que nos convoca esta vespertina jornada en nuestras calles para que el amor de Dios se manifieste entre nosotros, creyentes o no, en un tiempo en el que tan necesario y urgente es acrecentar la comprensión, la solidaridad y el entendimiento.

Tiene Jerez, según nos han explicado siempre, el dudoso privilegio de que su procesión del Corpus se lleve a cabo por la tarde - ¿no sería acaso por tener que asistir el arzobispo hispalense, por la mañana, al Corpus sevillano y así poder cumplir con nuestra procesión eucarística por la tarde? - y aunque algunas tentativas de celebrarlas por la mañana no han resultado muy brillantes; ni con el Obispo Cirarda, Auxiliar de Sevilla entonces, ni con don Rafael Bellido, nuestro primer obispo diocesano; tal vez la evolución de las costumbres de nuestra sociedad, las cada vez más elevadas temperaturas que suelen producirse en el ya veraniego mes de junio y, por qué no decirlo, la cercanía de nuestras cogedoras playas del Puerto, Sanlúcar, Rota o Chipiona, por mencionar tan solo las mas cercanas, quizá aconsejarían estudiar para un próximo futuro dicho cambio horario del Corpus jerezano…

"Doctores, tiene la Iglesia…"