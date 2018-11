La alcaldesa ya colecciona tres apercibimientos de la Junta Electoral por incumplir la normativa electoral al vender gestión una vez convocadas las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre. Ahora bien, si la regidora no ha acatado la ley, tampoco lo hace la Junta de Andalucía cada martes cuando anuncia los acuerdos del Consejo de Gobierno ni con las visitas de consejeros por distintos putnos durante estas semanas en actos no electorales. Ante esta tesitura, el gobierno local ha optado por el silencio; el ejecutivo andaluz, por contra, sigue adelante con su tournée. Entiendo que no ha habido un cambio de criterio de las juntas electorales de zona sobre la normativa electoral sino que se está aprovechando esta vía legal para abrir un nuevo frente pues ahora se denuncia y antes no. Pero a unos y otros les interesa abrir este frente. A los denunciantes les viene como anillo al dedo para condenar el uso partidista de las instituciones. Mientras, los denunciados se presentancomo víctimas de una oposición recelosa que quiere acallarlos. Cualquier lugar parece bueno para sacar rédito.