Sin entrar en detalles que sobrepasarían, con creces, las líneas que aquí se me permiten, pienso que es necesario no dejar de lado un caso más, de los tantos que van sucediendo, de un famoso millonario que fija su residencia en Andorra. Si hace unos meses la polémica estuvo -y sigue estando- centrada en los 'youtubers', recientemente ha sido Carles Puyol quien se ha desplazado a esta pequeña nación, vecina de Los Pirineos.

Y es que la polémica está servida siempre que se habla de libertad, esa palabra que cada persona tiende a entender a la manera que más le conviene. La mayoría de 'streamers' allí desplazados mantienen siempre su discurso de que no es justo que le 'roben' más de la mitad del dinero que generan sin ayuda de nadie y que están en el pleno derecho legal de mudarse a Andorra. Y es que no es cuestión de legalidad o no lo que este asunto me hace pensar. Seguramente, si yo fuera una de esas personas que ganan tanto dinero haciendo directos, me dolería el bolsillo cada vez que tuviera que pagar impuestos. Porque es evidente que, si has generado un millón, es duro que al final te quede algo menos de la mitad. Visto así, lo es.

En el otro lado, el argumento más repetido es que "con el dinero que les queda, pueden seguir viviendo perfectamente", y tienen razón, siempre y cuando el convencimiento liberal no esté totalmente plantado en sus cerebros. Hace unos días, con las posibles subidas a los autónomos, otro 'youtuber' amenazaba con irse a Andorra. Una persona que, desde pequeño, seguramente, haya ido al médico, a la escuela pública e, incluso, haya necesitado la ayuda de la Policía. Es muy probable que esto haya ocurrido y es entonces cuando, al ver todo el dinero que generan, se les olvida.

No defenderé al Gobierno con esto. Simplemente, vengo a recordar que, por suerte o por desgracia, estamos condenados a vivir en sociedad y posturas como esta solo hacen aumentar la diferencia entre los individuos. Si este es su concepto de justicia y libertad, tengo claro que no han entendido nada.