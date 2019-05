Hay división de opiniones entre los hosteleros del centro sobre los beneficios del Mundial de Motos. En líneas generales, el colectivo está satisfecho con los resultados, si bien hay quien echa en falta una mayor afluencia de moteros al casco histórico -la había en avenida de Europa y otros puntos de la periferia-, sobre todo a la hora del almuerzo, en la que durante el fin de semana se podía encontrar mesa en restaurantes y hueco en las barras de los bares de las principales calles de la zona peatonal sin ningún apuro. En el año del 'triple récord' -asistencia, recaudación y venta de entradas-, y aunque todos los años, como en la Feria, se habla de nuevo récord, cabía esperar mayor presencia de aficionados en el centro, cosa que no quita que haya aumentado respecto a años anteriores, en los que el casco histórico de Jerez daba una imagen desoladora frente a poblaciones vecinas que se ponen las botas a costa de un circuito por el que no apostaban y al que no aportan nada. Entiendo que esto viene a ser lo mismo que la justicia social tan en boga en tiempo de elecciones y que ampara un reparto más equitativo.