Juventud cofrade

Aperro flaco todo son pulgas, dice el viejo refranero castellano. Y es que a los problemas no les gusta aparecer solos. Son gregarios y necesitan de la compañía de compañeros para hacerte más 'agradable' la vida.

Las cofradías deberían de saber bien lo que hablo ya que son muchos los problemas que las acechan. No todo el monte es pandemia y alarmas económicas. Y ya que escribo de economía había que advertir de los problemas graves que asolan las tesorerías de las hermandades, llegando algunas hasta a la amenaza de no salir el próximo año porque no saben cómo escaparse de las deudas contraídas antes de la crisis. Y mientras todo esto ocurre, las procesiones no cesan y las economías se sumergen, aún más si cabe, en el hoyo de las cuentas de débito.

Por otro lado, se advierte otro problema aún mayor en esto de las hermandades. Soterrado, como casi siempre se presentan los problemas graves. El que suscribe no tiene más remedio que tener una mirada de gran angular. Global. Y se puede observar nuevas nubes negras en el horizonte. Se trata de la nueva generación que se avecina y que está comenzado a hacer de las suyas en las hermandades. No pretendo generalizar, por supuesto. Pero se advierte una nueva hornada que solo se preocupa de 'izquierdazos' bajo los pasos, de bandas mediáticas o de cómo vestir a la Virgen y darle un cambio sideral a la tradición heredada de los antiguos.

Observo la llegada de algunos jóvenes que pretenden cambiar la historia de sus propias corporaciones nazarenas, darles un giro, y presentarse como los grandes restauradores de un nuevo tiempo a su gusto y antojo. Casi despreciando a los que lograron que la corporación subsistiera en medio de las tempestades de otros tiempos.

Hay honrosas excepciones de jóvenes que tienen un exquisito respeto por quienes se partieron en su día la cara por su hermandad. Pero se aprecia, cada vez más, una juventud que viene con la goma de borrar. Esto está ya comenzando a hacer un daño profundo en algunas corporaciones. Los mayores ya no tienen la fuerza de antes y cuando entran en sus casas de hermandad nadie les pide consejo ni les pregunta qué harían ellos ante un determinado problema. Hay una generación que se cree poseedora de la verdad absoluta porque se ha pasado de horas viendo videos en el YouTube. Conclusión, divisiones y confrontaciones de una hornada que se apuntó en una hermandad de negro y esparto y ahora la quieren cambiar para ser de capa y de barrio. O viceversa. Que gente las hay para todos los gustos. Pongo el dedo en la llaga. Y ya veremos si no estoy en lo cierto.