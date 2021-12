Lady Macbeth rediviva

HUBO una vez un reino que estaba gobernado por un monarca generoso y confiado. Tenía un noble militar a su servicio, lord Macbeth, un hombre valeroso que, sin buscarlo, se convirtió en un traidor y un regicida. Tres brujas le vaticinaron que sería rey de Escocia, se lo contó a su esposa, cuya ambición no tenía límites, quien lo empujará a deshacerse de su rival para así llegar a ser reina ella también. Aprovechando que el monarca se va a hospedar en su palacio, lady Macbeth consigue, gracias a sus malévolos consejos y a su avidez de poder, que su marido acabe con la vida de Duncan -que así se llamaba el monarca- y no vacila en ser ella misma, valiéndose de un puñal, quien asesine a los guardianes reales. Una intrigante que no duda en traicionar al que es, por ley, su señor, del que no ha obtenido sino benevolencia.

Estamos hoy en un reino, solo que unos siglos más tarde, en el que los súbditos contemplan atónitos que la historia se repite y cómo la realidad supera a veces la ficción: el personaje shakesperiano ha encontrado su alter ego, dispuesto, mejor dicho, dispuesta, a arrebatarle el trono a quien le dio la oportunidad de alcanzar un puesto relevante en la corte cuando nadie apostaba por ella. Los enfrentamientos se suceden, pero la hipocresía del personaje juega también sus cartas, pues intenta justificar unos procedimientos que se enfrentan a lo que dictamina el soberano con argumentos endebles, que no se sostienen, porque se le ven las intenciones, aunque logre engañar a seguidores descerebrados o a los que se ven ya como gobernadores de alguna ínsula Barataria, gracias a sus favores. Somos espectadores de una pieza de teatro déjà vu. Si Shakespeare levantara la cabeza…