Mis padres son los reyes de mi vida, aunque racionalmente yo me considere republicano, es decir, nadie es más que nadie por nacimiento. Pero ese concepto del Rey o la Reina, vinculado al respeto, es el que me interesa y del que hablo cuando pienso en mis padres. Ellos me lo dieron todo y a ellos se lo debo todo.

Si mis padres son mis referentes vitales, a nivel futbolístico siempre lo ha sido el Xerez CD (precisamente porque mi padre me lo inculcó desde niño). El Xerez de los Trasante, Ravelo, Piñero, Acuña, Perdigones, Dieguito, Choquet o Francis me inoculó la pasión por el fútbol. Cuando jugábamos en la calle, donde la pared valía, recuerdo que solía pedirme ser Dieguito y si alguien ya me lo había quitado entonces me pedía ser Juanito el del Madrid.

La vida pasa para todos nosotros y en condiciones normales la vejez nos sorprenderá un día. Al principio la vemos muy lejos, luego solemos negarla y un día te das de bruces con ella. Pero es ley de vida y la única forma de vivirla adecuadamente es aceptarla con todos sus achaques.

El Xerez CD que cumplió el pasado año su 75 aniversario, tras una última década de contratiempos y dificultades, ha estado más 'pallá, que pacá', aunque parece que todavía le quedan algunos añitos más por delante. El último gran refuerzo para revitalizar en lo posible a este viejito ha sido Miguel Ángel Rondán, quien viene a ocuparse de la dirección técnica del club.

No sé cómo le saldrá la historia, pero de antemano el Xerez se ha garantizado a una persona íntegra de pies a cabeza. El de San José del Valle se crió en la cantera del club, fue capitán de la primera plantilla durante años, entrenó en un par de ocasiones al equipo y fue director deportivo, teniendo como punto álgido en esta última faceta el ascenso del Xerez a Primera División. Además de su integridad personal, hay que sumarle experiencia, conocimiento y encima un amor incondicional por el Xerez.

Según ha declarado Miguel Ángel, su idea es hacer un Xerez que poco a poco pueda recuperar el lugar que nunca debió perder en el fútbol profesional. ¡Ay Tebas, Tebas! La vejez para las personas es un camino sin retorno, la vejez en los clubes puede significar una segunda o tercera o cuarta oportunidad de crecer y hacerte más y más fuerte. Con personas como Rondán al frente del proyecto deportivo es posible empezar a creer que el Xerez puede, poco a poco, volver. Pero Miguel Ángel necesitará ayuda y es ahí donde los aficionados tenemos que aportar nuestro granito de arena en forma de carnet de abonado. Porque esto es una tarea de todo el xerecismo.

Así que mientras el Rey esté vivo seguiremos diciendo eso tan británico de 'Larga vida al Rey'.