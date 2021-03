Lecturas clandestinas

Han existido momentos de la Historia en los que ciertas lecturas estaban prohibidas, perseguidas o, como mínimo, mal vistas. En nuestra propia ciudad, no hace muchos años, se compartían, en las trastiendas de algunas librerías, libros de difusión no permitida en España. Se trataba de ediciones o traducciones, muchas veces procedentes de Sudamérica, que se introducían en nuestro país de forma un tanto irregular. Hoy nos costaría trabajo creer que algunos de esos títulos entonces "de difícil acceso", no fueran de difusión libre.

Pensaba en todo eso recordando que se dice que ciertas lecturas deben ser fomentadas entre los lectores jóvenes, ya que en ese único momento de sus vidas, es cuando ejercerán atracción sobre ellos. Por el contario, para leer otras obras (a Cervantes, por ejemplo) se tiene toda la vida. Este comentario hace que cuando me siento a leer a Salgari, Verne, Karl May, Sax Rhomer, Conan Doyle, Dumas o Walter Scott, me traslade imaginariamente a la trastienda de alguna librería del pasado. Miro a derecha e izquierda y me pongo a leer en ambiente casi clandestino. Quizás cualquiera que me viese podría pensar que estoy fuera de la edad adecuada. Sin embargo, esa lectura es apasionante. En ella hay aventuras, camaradería, héroes anónimos y no anónimos, países lejanos (hoy no tanto), e intrigas de todo tipo. Allí están Sandokan, Yañez o Tremal-Naik, Phileas Fogg y su fiel Passepartout, Old Shatterhand y Winnetou, Nayland Smith, siempre a la captura del escurridizo Fu-Manchú, Sherlock Holmes y su inseparable Watson, D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis, el caballero Ivanhoe y tantos y tantos otros.

Les recomiendo encarecidamente que aquellos que los hayan olvidado, o quizás nunca los conocieron, vuelvan a ellos con la mayor de las ilusiones. Ahora bien, para realizar una adecuada preparación a la lectura, pueden oír previamente algo de The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, la banda de Woody Allen, o el concierto en La mayor de Mozart. En ambas el clarinete le predispondrá a tener una lectura relajada. Cualquiera que sea su gusto y, por tanto, su elección, siempre con una copa de oloroso cerca, comiencen la lectura del Corsario Negro, por ejemplo. No se desanimen, ni hagan caso, si ven que en la portada dice Literatura Infantil y Juvenil. Se trata, evidentemente, de un error de imprenta.