Leyendas o certezas

Participo en un grupo de personas mayores que realizan trabajos de artesanía. El grupo: 'Artesaneando', pilotado por Cáritas Diocesana. En este grupo, con actividades diversas, se comparten experiencias e historias vividas en los años mozos en el mundo de la campiña. Socializamos las vivencias, las historias reales o transmitidas de abuelos a hijos y de éstos a los nuevos hijos…

A veces me viene a memoria un pasaje de 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez en el imaginario 'Macondo', sobre serpientes que espantaban hacia afuera del dormitorio cuando iban a descansar por la noche.

"Las serpientes,"las bichas", maman de las ubres de las vacas y de los pechos de las mujeres parturientas. A los bebés, las bichas le ponían la cola en boca para que no lloraran". Eso son historias de abuelos a nietos, que me cuesta creerlo, afirmé. "¿Es que no me crees?", "Yo no digo que mientas". Interviene otro afirmando que es verdad, que dejan un surco oscuro en el pezón succionado. Al fondo una vecina afirma convencida: "Es verdad yo lo he visto…" Esta historia es creída por muchas personas desde diferentes zonas rurales.

Me refugié en la leyenda de 'Maese Pérez el organistas' de Bécquer, y de nuevo me emocionó. Es algo mágico en ese órgano del convento de Santa Inés, sito en la calle Dª María Coronel en Sevilla, que su organista, Maese Pérez, fallecido, hizo vibrar de nuevo a los escasos asistentes en la misa del Gallo. ¿Realismo mágico?