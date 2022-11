Como cada rosa tiene su fragancia, también los meses perfuman de distinto modo. Cada estación del año, cada instante, como cada cosa. Diría que son como las personas, que cada quien vive 'de jerezanas maneras' (que ha contado Manolo Sotelino en su divertidísimo compendio costumbrista). Noviembre emana aroma propio de remembranza y evocación, con ese toque otoñal de rubores que hace que su paleta contenga una calidez cromática inigualable.

La hoja caduca no lleva en sí sólo al derrumbe, ni su caída del árbol es tampoco final de nada. La naturaleza se viste de mil galas en cada una de sus fases, sin que se sepa, a ciencia cierta, cuál de ellas sea más sustancial que otra. La estética matizada abre sus puertas al final de un ciclo con tanta o más intensidad que la jovial nacencia primaveral de los brotes verdes. ¡Qué asombrosa es la vida cuando une y difumina los diferentes pasos que se otorgan las edades! Comienza noviembre con memoria, más aún, como recuerdo 'mortal y rosa' (F. Umbral) donde la clave sinfónica del hombre marca de nuevo su reiterado fracaso y resurgimiento. Para unos el paseo al vivero de huesos; para otros al jardín de los crisantemos; hay quienes llevan flores perennes de Ikea; los hay, aunque cueste entenderlo, quien se reencuentra con el amor verdadero. Noviembre nace en los cementerios, o en las esporas que el aire recupera del pasado. Se encuentran pasado y futuro, concatenados, anudados, liados en forma y fondo, el más 'allá-acá-porvenir' que siempre caminan a la par y se cofunden; porque todos tenemos momentos de angostura y límite, sobre todo, cuando encontramos en nuestra propia casa, que es donde nos solazamos, la ausencia de lo amado que llenaba de sentido el corazón.

Noviembre tiene esa cosa que te deja balbuciendo, un 'no sé qué' de palpitaciones más que de palabras. Siempre hay un resquicio del yo que se abre a esa otra realidad ignota que nos angosta y angustia. Por 'un vaya usted a saber por qué', es, en este mes, cuando experimentamos los límites de la existencia y la inseguridad liminal del espacio que creemos conquistado. Todo se vuelve fronterizo, como la ciudad con sus murallas, que marcan el terreno para poder vivir resguardados de la insidia externa y siempre amenazante. Vivimos cercados por nosotros mismos que necesitamos protección ante nuestros propios límites, los mismos que también delimitan ante lo que no puedo llegar a ser, ni siquiera alcanzar; esa limitación que a su vez obstaculiza la ilimitada hambre y sed de vida; quizá el límite mismo capaz de poner barreras a nuestro deseo de plenitud que nos tiene siempre al borde del abismo. Quiero decir con esto que tenemos experiencia de límite; llámale enfermedad sin curación, impedimento muscular que te condena a la inacción, dependencia de los demás; llámale equis, zeta o humanidad pero aquí estamos conviviendo con los límites que angostan el espacio vital, siempre remitidos a la muerte; porque la vida, seamos sinceros, va estrechando posibilidades, porque la vida, para quien 'sólo se instala en la finitud' (Tierno Galván) es un poco de muerte entre tanta enfermedad, fracaso, pérdidas y decepción. La vida no muere una sola vez 'al final', la vamos entregando pedazo a pedazo, dejando lastre por el camino, entregando tales energías que se desvanecen cual humo de un cigarrillo. Te pongas como te pongas la experiencia de límite no es sino un anticipo del verdadero límite que es la muerte. Esto es lo que angustia, la sensación de que la vida cada vez se nos va estrechando, hasta dejarnos en la angostura de saber cuál sea el único destino, el desfiladero indefectible por el que tenemos que pasar todos.

Hoy se pretende reprimir la conciencia de este límite, como si fuera una perversión, e inventamos eufemismos, palabras y ensalmos, que ahuyenten la verdad del límite extremo que es la muerte. Es indecente hablar de ella; mientras, esta sociedad descabalgada de lo religioso, dulzona, afectada y sensiblera, confina a los viejos improductivos, se desprende de los moribundos bajo pretexto de misericordia y procura abortar a los que vengan discapacitados; en tanto que, con la otra cara, anda diciendo que defiende a los indefensos e integra a 'las diferentes capacidades' ¡Hipócritas! Cuesta plantar cara al límite radical de la vida y se escamotea con mentiras; al no poderla dominar la ignoramos, disimulamos, reprimimos, olvidamos y hasta anestesiamos la conciencia de lo que verdaderamente significa tomar conciencia de lo que en realidad somos. Como hemos progresado mucho, inventamos optimismos baratos y auxilios químicos extraordinarios. El hombre limitado ya no es modelo de modernidad, porque siempre nos recordará lo que verdaderamente somos. Nada más, nada menos. '¿No es acaso el límite el lugar más fecundo del conocimiento?' (Paul Tillich). Aquí me quedo, en el otoñal noviembre, oliendo el indeleble perfume del más allá.