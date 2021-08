ALEJANDRO Amenábar, que sorprendió a todos con su opera prima ‘Tesis’, se consagró en el mundo del cine con ‘Abre los ojos’ y ‘Los otros’ , esta última protagonizada por Nicole Kidman. La clave de esta película, al igual que en el ‘Sexto sentido’, estaba en que los protagonistas eran fantasmas o espíritus atrapados en la vida terrenal. Ellos creían que a su alrededor ocurrían fenómenos paranormales, cuando realmente eran ellos los que eran paranormales a los ojos de los demás.

Hace poco escribí sobre esos deportes minoritarios: taekwondo, escalada, piragüismo, etcétera, en los que habían triunfado deportistas españoles en las recientes olimpiadas de Tokio y de cómo, en el transcurso de unas semanas, pasarían al olvido de los medios de comunicación y, por tanto, olvidados de la memoria del gran público. Ya lo dice el refrán: “Ojos que no ven, corazón que no siente”. Y así el mundo se vuelve a equilibrar girando en torno al color de los calzoncillos de Messi y compañía.

Lo de los 142 deportistas paralímpicos españoles es aún peor, parecen salidos de la película de Amenábar. Son los grandes olvidados. Es como si no existieran para la mayoría de nosotros. En este punto, tengo que ser sincero conmigo mismo, ya que me cuesta muchísimo seguir a nuestros deportistas paralímpicos en sus diferentes modalidades deportivas. Esto no significa que no valore el tremendo espíritu de superación que les acompaña, el mérito que tienen para llegar a participar en unos Juegos Paralímpicos e, incluso, cómo la mayoría de sus historias personales son un ejemplo a seguir en nuestras vidas. Aunque parezca una razón con poco sentido, sufro mucho cuando los veo competir, no disfruto, lo paso mal.

En cualquier caso, ellos y ellas están ahí. ‘Los otros’ no son espíritus, sino de carne y hueso, amantes del deporte y grandes competidores. Gente que nos demuestra día a día que las barreras existen, pero que se pueden superar con voluntad, esfuerzo, ilusión, ganas y amor. A día de hoy, la sociedad en general tenemos mucho que aprender de estos deportistas. Solo un paseo por las calles de Jerez y a los políticos se les debería caer la cara de vergüenza por el estado en que se encuentran muchos kilómetros de acerado.

De todas formas, pocos están libres de pecado. ¿Quién no ha aparcado en un espacio señalizado para minusvalía o hemos inutilizado con nuestro coche rebajes de acera? Tenemos mucho que mejorar y cambiar en nuestro comportamiento para aceptar e incluir a ‘Los otros’ en nosotros.