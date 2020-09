‘Mencanta’ el deporte

EL deporte en general ha sido parte fundamental en mi vida, al igual que en muchos de vosotros. Disfruté tanto la actividad deportiva, algo con lo que me tengo que reconciliar cuanto antes porque ya no sé quien tengo enfrente de mí cuando me miro al espejo, como de las diferentes modalidades y competiciones deportivas. Incluso durante años el deporte fue parte del sustento de nuestra familia, eran los tiempos en que trabajaba en la COPE, Onda Jerez y demás.

Los valores que lleva aparejados la práctica deportiva, voluntad, esfuerzo, trabajo en equipo si hablamos de deportes colectivos, superar las adversidades, entender el valor de la victoria, la solidaridad y muchos más, han sido, son y serán determinantes en nuestro crecimiento personal.

Pero en los últimos tiempos, qué asco, especialmente al fútbol, le estoy cogiendo. Solo veo odio, extremismo, falta de respeto y un forofismo militante y ultra desmedido. Del vil uso para obtener rédito político o, peor aún, para hacer daño a quien no sea de la cuerda de tal o cual político o partido, es preferible ni hablar. El fútbol local da asco, tanto o más que el nacional.

Un país que es uno de los más afectados por el virus a nivel sanitario, pero sobre todo, ya habrá tiempo para comprobarlo en nuestras propias carnes y llorar más aún, de los más afectados en su economía, vemos como cada día solo cunde el cainismo y el odio entre la población, en las redes, en los medios de comunicación, entre los políticos y, por supuesto, en el congreso.

Jerez, epicentro del paro en Europa, da más asco si cabe. Miren el fútbol jerezano. Miren la ciudad. Capital de todo según los políticos, incluso con el toque marquetiniano de las dos P en la palabra por parte del nuevo maratoniano y divulgador de los grandes amontillados del marco.

El maratoniano original, que se le llena la boca diciendo 'Mencanta Jerez', tras unos años permaneciendo como a la sombra, en una especie de segundo plano frente de los actuales rectores políticos, abrió la caja de Pandora hace unos días. Sus declaraciones han servido para demostrar una vez más que Jerez no es Cádiz, pero tampoco es capital, incapaz de unirse para sacar del barro a nuestro deporte o nuestro pueblo.

Menos mal que cuando estoy dispuesto a arrojar la toalla, veo un partido de la NBA o un rato del Tour de Francia o golf o motociclismo o una partido de fútbol y vuelvo a gozar como siempre. Solo en esos momentos puedo volver a decir ‘Mencanta’ el deporte. ¡Ah! Nunca olvidemos de llenarnos la boca, siguiendo a la Faraona, diciendo con orgullo: ¡Viva España Jerez!