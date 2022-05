¡Llegó la Feria del Caballo!

Con el encendido del alumbrado; que es una de las mayores originalidades de nuestra gran Feria de primavera; esas guirnaldas de luces con sabor a las antiguas kermés que confieren al recinto lúdico del Parque González Hontoria un aspecto singular y completamente diferente al de otras ciudades que también cuentan con festejos feriales famosos; lo cual nos otorga un carácter peculiar que causa sin duda admiración a quienes lo contemplan por primera vez y que a la noche festiva la reviste de un colorido atractivo y diferente; hemos iniciado un año más; ¡ por fín ¡ otra nueva edición de la Feria del Caballo, que antaño sería la de primavera y que el Alcalde Primo de Rivera, en los años setenta del siglo pasado, tuvo la feliz intuición de dedicar a ese animal tan ligado a nuestra ciudad y a su fama, confiriéndole un carácter distintivo con respecto a las otras convocatorias similares repartidas por la geografía andaluza…

Como en todo lo demás y no digamos en las fiestas que propician la concentración de cientos de personas, el dichoso virus pandémico nos ha impedido los dos años anteriores poder reunirnos en las casetas, pasear por las calles del "real" y sobre todo gozar de esos momentos mágicos que toda Feria propone y que en la nuestra - y no solo porque lo sea - se enriquecen con la contemplación de un paseo de Enganches y caballos ciertamente hermoso, único cabría decir, que aunque en los últimos años ha perdido buena parte de su categoría y encanto, tal vez por la masificación, tuvo su máxima culminación de excelencia con las normas que para el acceso al González Hontoria se aplicaron durante la alcaldía de otro gran regidor como fue, durante muchos años, el tan traído y llevado Pedro Pacheco, que siempre entendió la dimensión histórica, estética y social de Jerez; no en balde considerada la quinta ciudad de Andalucía y no olvidemos proyectada al mundo desde la merecida fama de su vino, sin olvidar la positiva incidencia que en ello tienen también el Circuito de Velocidad "Ángel Nieto" o la Escuela del Arte Ecuestre…

Llega pues nuevamente la tan añorada Feria del Caballo, que algunos no viviremos por circunstancias, pero que a Jerez conferirá esta próxima semana un ambiente especial que invita al disfrute, a la sonrisa, a la plácida contemplación del entorno y, por supuesto, a la felicidad, sinónimo de un festejo que hunde sus raíces en el tiempo y que con el paso del mismo se ha ido configurando para mejor, desde el albero a las luces, desde la cordialidad a la elegancia, desde el brindis del interior de las casetas a la plácida contemplación del ambiente del "real" desde las terrazas exteriores, ese lugar especial de los medios días, al ir y venir de una Caseta a la otra, en ese itinerario interminable y agotador por unas calles que rebozan entusiasmo, júbilo y cordialidad, que eso es la Feria y no otra cosa como algunos "mete patas" se empeñan en entender…