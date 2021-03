Losas de Tarifa

Por más que escarban, los arqueólogos no encuentran en Jerez ni un triste capitel corintio. Babuchas y chilabas, sí; pero mosaicos y esculturas romanas, no. La fundación de este pueblo está más cerca de la impía morería que de la patricia Roma. Todo un baño de humildad para quienes gustan descender de la pata del Cid. Aunque la heráldica -como dijera Foxá- termina siendo marca registrada.

Los historiadores más atrevidos dan una patada al mapa de once kilómetros y entroncan con Asta Regia. Así adquirimos la ciudadanía romana, por arte de birlibirloque, y problema resuelto. La fórmula ya funcionó con la diócesis de Asidonia. Aquí la patada canónica fue de treinta y cinco kilómetros.

Es humano. ¿Quién no querría tener una villa romana en el garaje de su casa; o un salón de teselas en el jardín del adosado? Por cierto: ¿Para cuándo un homenaje a Carlos III de España -y VIII de Nápoles-, por impulsar y financiar los yacimientos aragoneses de Pompeya y Herculano?

En resumidas cuentas, Jerez no tiene Itálica, ni la más humilde Bolonia, ni un Castillo en Doña Blanca. Pero tiene hijos, de no muy distinguidas madres, con inventiva e instinto para ganarse la vida en actividades culturales. Recientemente han descubierto una zona recóndita y despoblada de Jerez, que llaman casco histórico. Se trata de un yacimiento arqueológico en el que el que ensayar estas aficiones. No hay vigilancia alguna. Escaso alumbrado público. Pocos vecinos, a los que se ignora. Con tan noble espíritu académico van a desmontar, una a una, las piedras de las parroquias alfonsíes, hoy en desuso, para instalarlas en la Avenida del Colesterol, Vallesequillo II, el Mopu y la Estancia Barrera.

Muy bien les vendría una losa de Tarifa al cuello y una prospección en algún yacimiento submarino.