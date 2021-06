Luis Gonzalo o el don de la ubicuidad

Es difícil abstraerse de la dinámica presencia de mi buen amigo Luis Gonzalo González González: jerezano de nacimiento, gaditano de adopción, europeo de profesión, latinoamericano de inquietud investigadora,… en definitiva, ciudadano del mundo, pero de un mundo de dimensiones infinitas, de latitudes exploradas en continuos giros de una veleta que siempre indica el norte (no el geográfico, sino el artístico). Poeta de los pinceles, escultor del pensamiento, eterno niño con un lápiz en la mano, de una generosidad sin límites, de una curiosidad innata e insaciable, de una capacidad de trabajo inagotable, de una transparencia absoluta.

Aparece una y otra vez en los medios haciendo entrega de extraordinarias aportaciones, donaciones y regalos de una plasticidad admirable y un incalculable valor en variopintos soportes.

No siempre es uno bien entendido o valorado en su lugar de origen o de residencia (aquello de ser profeta en su tierra…) o no todo lo reconocido que debiera serlo. La ciudad de Jerez (y me consta que se está en ello desde su barrio de La Plata y desde el propio Ayuntamiento), la bahía de Cádiz y Andalucía en general (quedándonos cortos) le debe el homenaje indeleble de un lugar de honor en las instituciones y en los pedestales meritorios, aunque ya pertenece a numerosas Academias y entidades universitarias y de toda índole.

Quienes me conocen saben de mi exigencia y que no me prodigo en elogios, así que sabrán entender mi solicitud y mi empeño en situar a Luis Gonzalo en un lugar digno y destacado escasamente consolidado por el momento.

Hay quien afirma que quien mucho abarca poco aprieta o que no se puede estar en misa y repicando, pero es porque conoce poco a nuestro insigne artista. Su velocidad supera toda manifestación conocida, su inquietud desborda toda iniciativa imaginable, su entrega doblega todos los récords conocidos.

Quiero lanzar un brindis desde Jerez para que los vientos le sean favorables y cuajen todos los proyectos que desde su iniciativa personal y su Fundación están en marcha.