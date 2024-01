Desde que el papa Julio I decretó en el siglo IV que Jesús había nacido un 25 de diciembre, cada año se dan celebraciones, primero comunales, luego más familiares, y desde principios del XIX con una intensa presión comercial. Los largos festejos en España culminan con el de los Magos, cuyos regalos valiosos y extravagantes eran poco prácticos para la Sagrada Familia, aunque se piensa que con ellos costearon el viaje a Egipto. “Incienso por divinidad/ y por rey le disteis oro/ y mirra por ser mortal/ en aquel pobre portal/ casa de nuestro tesoro”, dice Juan del Encina.

En el mundo de la inversión hay que repasar la bolsa, que en 2023 salvo China y algún país asiático ha subido con fuerza; el MSIC indicador de las bolsas mundiales supera el 20%, que es lo que suben de media en la zona del Euro, y algo más en España, Estados Unidos y Japón, donde la banca toma el relevo en ganancias a las energéticas. En otras inversiones veo que Knight Frank Luxury Investment analiza la subida en diez años de bienes de lujo, que encabezan los wiskis raros, con un 300%, siguiendo entre el 150% y 50%, vinos y relojes, coches y obras de arte, bolsos y monedas, joyería, muebles y diamantes. Son bienes muy volátiles, y en 2023 gana el arte y pierden los que estaban primero, ya que la valoración se basa en subastas, hay transacciones privadas que no se recogen, y mercados con poco volumen donde unas pocas operaciones sesgan al alza o a la baja. Coincide esta información con la experiencia de que las joyas y muebles antiguos se aprecian cada vez menos; sin embargo, bolsos de segunda mano de modelos que no se fabrican o producción muy limitada, pueden valer el doble, caso de Hermès, Luis Vuitton o Chanel, y cualquier bolso caro de Loewe vale al menos lo mismo que costó nuevo, aunque no esté en perfectas condiciones. En el lujo habría que distinguir el deseo de acumular, que nunca se sacia; el del coleccionista que quiere tener algo peculiar, quizás único; y la satisfacción de quién compra un bien para usarlo o lucirlo; en cualquier caso estas pasiones dan un precio y un valor absurdo al objeto, de lo que se aprovecha el negocio embaucador de las falsificaciones. En el vino, particularmente, me resulta difícil distinguir a partir de un precio digamos de 30 o 40 euros la botella, y hay algunos baratos extraordinarios. Siempre me ha irritado la forma en que la editora de vinos del FT se refiere a los de Jerez, diciendo de un Sánchez Romate: “Es triste ver un vino de tantos años que se venda tan barato”, o de un Lustau: “un precio ridículo por ese tesoro seco y de añada”.

Los Magos eran ya mayores, y sus sentimientos los de personas de edad en un viaje largo y dificultoso para presenciar algo nuevo en el mundo, pero que les produce desazón, cuando no miedo. En el poema El viaje de los Magos de T.S. Eliot, se quejan de las incomodidades de viajar en estas fechas, por el frío y “las ciudades y pueblos poco amigables, llenas de gentes, y con precios caros”, y cuando al fin están delante del recién nacido, se preguntan qué significa todo esto, pues no les da seguridad, al contrario, presienten que se encuentran ante maravillas y promesas, pero también al inicio de cosas tremendas que van a venir con el nacimiento.