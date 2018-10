Mal trago para Cospedal... y para Casado

Ha vuelto a ocurrir: Villarejo pone contra las cuerdas a un político, a un partido, a un Gobierno. Si hace unos días fue a la ministra Delgado, aunque Sánchez no se inmutó alegando que se trataba de un "chantaje al Estado", ahora la larga mano del ex comisario llega al PP y a su ex secretaria general Dolores de Cospedal.

No hay color entre lo que ocurre con Cospedal y lo que hablaron Delgado y Garzón con Villarejo, pero la ex ministra se encuentra en una situación delicada al publicarse la transcripción de una conversación que mantuvo su marido, Ignacio López del Hierro, con el ex comisario. No dicen nada que pueda comprometer a Cospedal o a su marido, pero el hecho de que se demuestre en esa cinta que López del Hierro y Villarejo mantienen una relación de confianza ya hace daño. Si además los dos cambian impresiones sobre la Gürtel y sus imputados, se insinúan contactos con jueces e incluso que se pueda hacer algún favor, la situación se vuelve muy incómoda para Cospedal y también para su partido. Por lo que ella representa en el PP de Rajoy, pero sobre todo por lo que representa en el PP de Casado.

Éste ganó las primarias gracias al apoyo de Cospedal y hoy en la Ejecutiva del PP se sientan personas de confianza de la ex secretaria general. Y, lo que es más grave, cortaron el paso para que se incorporaran a personas muy válidas, sólo por apoyar a Sáenz de Santamaria, enemiga de Cospedal.

Habrá que esperar acontecimientos, ya se sabe que la publicación de un escándalo va por capítulos. No es difícil deducir que, como con Delgado, el contenido de las cintas irá subiendo de tono.

Se avecinan días amargos para Cospedal y para Casado. Pero si se confirma que lo de Villarejo va a más, serán días amargos para todos, porque es inadmisible que un personaje tan turbio como el ex comisario pueda minar la credibilidad de la clase política española. Por no hablar de sus intentos de desprestigiar a la Corona, que no han finalizado.