Mandaba la clase media

Pese a los intentos de polarización de la opinión pública que muchos partidos llevan a cabo lo cierto es que quienes deciden las elecciones no suelen gustar de los extremos. Quien ha solido decidir en este país es la clase media. No tienen precisamente ese gran poder los votantes fieles, aquellos que jamás cambiarían el sentido de su voto así su 'amado' líder se pusiera a rematar a tiros una camada de gatitos en plena Puerta del Sol. Ya se cuenta con ellos. La ultraizquierda actual es perfectamente consciente de que hoy en día (hace años era distinto) sólo se les puede entender como contraposición a algo y no por sí sola. La derecha, por su parte, sabe que tiene que echar anclas en ese centro tan ansiado, tantas veces alejado y pocas veces encontrado. La izquierda tradicional, por su parte, busca bucear en los dos caladeros de votos ya mencionados. El problema hoy en día es tanto político como socioeconómico pues la clase media, la que decide, retrocedió en España (tanto en número de miembros como en su propia condición) desde que estallara la crisis económica.