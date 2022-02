Manipulación del lenguaje y poder

Toda construcción necesita de materia prima: pintura, mecánica, arquitectura, poesía. Las ideas también necesitan de las palabras para que sus edificaciones ideológicas expresen y construyan el edículo de sus referencias. No es algo que haya pasado desapercibido a los grandes pensadores de la historia, y, muchísimo menos, a los manipuladores de la misma. Saben perfectamente que la realidad se trueca desde el lenguaje, y que, por lo mismo, el pensamiento se conforma a las palabras.

La distopía '1984', de G. Orwell, lo expresa magníficamente cuando al ministerio de control-represión lo denomina 'ministerio del amor', y otro tanto con las demás administraciones: de la paz, la abundancia y la verdad. Con el doble lenguaje, que dice lo contrario de lo que es, se va cargando el arma política hasta el límite del sometimiento de los demás. La propaganda, que es un arma cargada de lenguaje, suele desvirtuar la realidad, y todos los poderes la usan hasta el aborrecimiento; lógico que en las campañas electorales se use y abuse, por más que nos ahoguen de oquedades lingüísticas. Son las reglas del juego.

Otra cosa es el bolcheviquismo sistemático no resuelto que, más allá de la propaganda, utiliza la mentira como arma revolucionaria, en clave de agitación, para extraviar la conciencia del camino recto. Saben perfectamente que las palabras funcionan y desestabilizan. Si asistes a una mesa redonda y se te ocurre decir algo políticamente incorrecto, no faltará quien esté con la carabina cargada para perturbar emocionalmente con la palabra 'mordaza' de turno: 'burgués' 'fascista' 'machista' 'dogmático' 'homófobo' 'supremacista'… (para según qué y cómo). Entrarás a la defensiva en el intento inútil de explicar el significado verdadero, y habrás perdido el argumento que tocaba.

De este modo, ante cualquiera que no ajuste, se silencia y denigra el diálogo dejando como imposible el debate. La manipulación de la verdad se sustentará en los 'flas' que las organizaciones afines generen con su humareda, organizaciones pantalla, que en el nombre del gobierno actuarán apropiándose de la intelectualidad de todos los campos.

¿Qué ocurre con los premios Goya y con todo el subvencionadísimo movimiento cultural casposo? ¿por qué no se movilizan los sindicatos (recientemente untados) ante las subidas alarmantes de la luz? ¿de dónde surge el acuerdo laboral reciente, cuando en realidad sólo hay retoques insignificantes al anterior? ¿Qué palabra se utiliza cuando se homenajea a los terroristas y se victimiza a las víctimas? ¿qué perversión del lenguaje hay detrás?

Cuando el lenguaje cae, por ejemplo, en manos de los nacionalismos (que nada tiene que ver con el patriotismo) da la impresión de que son ellos, en su superioridad racial, quienes aparecen como víctimas del Estado opresor. De este modo sibilino crean 'sentimiento' y viven de la manipulación del sentimiento irracional y manipulable. Así lo indicó Carod-Rovira: 'votad sentimiento' La aldea gala, Obélix y Astérix se hacen más simpáticos que los romanos ¡Por Tutatis!

Y qué decir, en el colmo de la estulticia, si diéramos el salto a la ideología de género, que ya ha conseguido dominar todos los estratos sociales, engullendo tanto a la izquierda como a la derecha, con la supuesta defensa de su nuevo proletariado (mujer, LGTBIQ+, migrantes) y la debilidad intelectual que llega hasta la sandez. A partir de su repertorio te podrían imputar de 'machista' 'heteropatriarcal' 'homófobo', con lo que cualquier ciudadano o ciudadana quedaría paralizado y paralizada.

Estamos asistiendo al desafío del sentido común, a la persecución inquisitorial adornada de derechos y a la falta de libertad con la consiguiente expulsión de los disidentes que se atreven a pensar por sí mismos. ¿Qué son las leyes 'antidiscriminación por razón de género' sino leyes inquisitoriales? Ya hay policías del pensamiento (liberticidas controladores de género) entrenados a cometer uno de las más perversas persecuciones que jamás haya ocurrido en occidente desde la 'Stasi' (Ministerium für Staatssicherheit).

Conscientes, por tanto, de esta propaganda totalitaria impuesta, no queda otra que resistir al linchamiento sistemático que, aguzado por las redes sociales, se perpetra contra los discrepantes en todos los ámbitos del saber. No podemos renunciar a la razón frente a la manipulación del lenguaje, ni claudicar a la vileza del dominio político que lo permite. Sencillamente porque no queremos ser esclavos de ninguna dictadura, y, bajo ningún concepto, de esa torpeza que pretende confundir lo verdadero con lo falso, la tiniebla con la luz y el aborregamiento con la libertad.

Ya es suficiente con que nos hayan reducido a 'paganinis de impuestos'.