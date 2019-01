Martes de infarto

El futuro Gobierno andaluz se decide hoy. PP y Ciudadanos declaran, por igual, que durante las últimas horas han pergeñado la estructura del Ejecutivo, un eufemismo que no engaña a nadie: no deciden eso, sino el reparto de carteras, donde hubo alguna discrepancia sobre los nombres para Economía y Hacienda que parece superada.

En los dos partidos existe una voluntad clara de poner fin a los muchos años de socialismo y, por tanto, no se han vivido grandes discusiones sobre el Gobierno una vez que se llegó al acuerdo programático. Sin embargo, tanto en el PP como en Cs confiesan su inquietud por Vox. Como si se tratase una mism a formación, los colaboradores de Casado y de Rivera usan igual argumento: Vox acabará dando su respaldo a la investidura de Moreno porque si impide el cambio en Andalucía, perderá los centenares de miles de votos que le quitó a PP, Cs, PSOE y Podemos el 2-D. Pero, si se rasca un poco, se nota que no las tienen todas consigo. Temen que Abascal y Ortega Smith se descuelguen en el último momento con una exigencia que no puedan ceder, y se abra un escenario indeseable para el centroderecha y muy deseable para una Susana Díaz que, como experta, sabe que hasta el final no se debe cantar victoria.

Hoy, por tanto, Vox tiene que decir de una vez si está dispuesto a apoyar a Moreno, como hizo con Bosquet para presidir el Parlamento andaluz. Y tiene que ser hoy porque mañana iniciará la ronda de consultas con los portavoces de los grupos, y si Vox anuncia que no tiene intención de respaldar la coalición PP-Cs porque se siente ninguneado e incluso despreciado por esos dos partidos -y aprovechando esa situación Adelante cambia de criterio respecto a Díaz y le promete sus votos aunque sea tapándose la nariz-, Bosquet está obligada a proponer a la socialista como candidata. Nadie lo cree posible, pero... ¿O es que alguien pudo pensar que el PNV iba a apoyar una moción de censura contra Rajoy cuando había apoyado sus Presupuestos sólo una semana antes?

Lo que puede salvar a Moreno y Marín es que Vox corre el riesgo de desaparecer con tanta rapidez como ha aparecido si no permite el cambio en Andalucía. Pero los dos deben asumir algo que parece muy claro: Vox podría convertir su gobernanza en un calvario.