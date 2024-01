La mayor parte de las veces en las que los gobernantes de turno deciden homenajear a alguna persona poniendo su nombre a una calle, rotonda, avenida, edificio o instalación pública, suelen hacerlo por algún tipo de afinidad con dicha persona a homenajear o para sacar cierto rédito político de dicho acto. Ejemplos podríamos citar miles a nivel de estado, autonomía o simplemente en nuestra propia ciudad. Además este tipo de acciones de relaciones públicas han sido realizadas históricamente por todo tipo de gobernantes, tanto en dictadura como en democracia, por la derecha y por la izquierda, nacionalistas y separatistas, religiosos o ateos.

Hay raras excepciones en las que todo el mundo está de acuerdo en que tal calle se llame fulanito o menganito de tal e incluso el paso del tiempo puede hacer cambiar la percepción del pueblo con respecto a dichos merecimientos. Como botón de muestra podemos citar el caso del Coliseum de Getafe, antes llamado Alfonso Pérez Muñoz, que fue denominado así tras la consecución de la medalla de oro en Barcelona’92 por la selección española de la que Alfonso, nacido en Getafe, fue jugador destacado. Intereses políticos, ideológicos y económicos han propiciado que más de treinta años después el estadio getafense haya cambiado de nombre.

Precisamente por lo voluble y desmemoriada que es la condición humana no soy de darle importancia a este tipo de hechos, pero al mismo tiempo entiendo que el homenajeado, si está vivo llegado el momento de descorrer el nombre de la calle, plaza o edificio, o bien su familia se deben sentir felices por el reconocimiento recibido. Es también inherente al ser humano sentirse muy receptivo ante muestras de respeto y reconocimiento público como ya señalara Maslow en su famosa pirámide.

Por lo expuesto, no le doy mayor importancia a que un estadio se llame de una manera u otra, si la mayoría se siente feliz con un nombre pues adelante; la Catedral de Córdoba fue Mezquita en los primeros siglos de existencia. ¿Kiko Narváez hizo merecimientos para que Pacheco en loor de multitudes inaugurase el pabellón de la Granja con el nombre el jugador jerezano? Cada cual tendrá su opinión, incluso podría existir algún jerezano anticadista que no le gustara, pero a Kiko nadie le puede quitar su gesta en aquel campeonato y, sobre todo, en aquella final, con sus dos goles ante Polonia en la olimpiada de Barcelona.

Hace unos días el Xerez Futsal ha pedido que el polideportivo Ruiz-Mateos cambie de nombre por el de Antonio Vadillo. ¿Se lo merece? Habrá quien defienda el apellido del benefactor del polideportivo o simplemente quien no le guste el cambio de nombre. En cualquier caso el último peldaño en la escala de Maslow supera al antes mencionado del reconocimiento público, es el que habla de la autorrealización personal y en ello, con cambio de nombre o no, Antonio Vadillo, igual que le pasó a Kiko, estoy seguro de que tiene la absoluta tranquilidad del deber cumplido y sabe que nadie le puede arrebatar los logros ya cosechados tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Lo demás, si llega, bien, si no, Jerez se lo pierde.