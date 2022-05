1º de Mayo, una historia cercana

En las primeras elecciones sindicales de 1958, en España en el régimen del Dictador Franco, los militantes de CC.OO. se encontraron en las fábricas a los militantes cristianos, entre otros HOAC, JOC, JIC, y se entendieron y se comprendieron.

Mejorar las condiciones de vida, contra los accidentes laborales, la escasez salarial, la construcción de viviendas asequibles, libertad democrática… Desde la Rerum Novarum del papa León XIII, 1891, un sector del catolicismo se ha hecho presente en las luchas de los trabajadores y trabajadoras.

El origen del Primero de Mayo durante varios años consistió en conseguir las 8 horas de jornada laboral. Se consiguió en EE.UU. con una ley que afectaba a la función pública.

¡Era posible alcanzar las metas! Con muchos esfuerzos, continuidad, y muertos a manos de la policía. En España se consiguió en 1919, con un decreto ley que decía que no podían existir jornadas de más de 8 horas.

No son cosas de viejos, de batallitas de abuelos y abuelas. Ahora existen abusos en los horarios laborales, normalmente donde no hay presencia sindical, e incluso horas trabajadas no reflejadas en nómina.

Ahora se saldrá a la calle por la subida salarial, en contra de la carestía de la vida, la electricidad, la gasolina, mas igualad entre géneros.

¿Es eso viejo?