MentiraEstupidez

Mentira f.s. Aquello que, como sintetiza la Real Academia, no es verdad. Cuando Casado dice que ellos crearon los permisos de paternidad, miente. Cuando Sánchez dice que el Supremo ha condenado al PP por financiación ilegal, miente. Cuando Iglesias dice que Podemos es el primer partido con más diputadas, miente. Cuando Rivera dice que el PSOE no tiene primarias, miente. Como es mentira que Sánchez haya indultado golpistas... La campaña es un hervidero de mentiras, identificadas desde hace algún tiempo como fake news. Es un error, por la fascinación de los palabros importados. Fake new remite a los bulos, es decir, falsedades más o menos verosímiles difundidas como periodismo. Es una clase de mentira, pero no un sinónimo de mentira. Si un líder dice algo que no es verdad, no hace fake, sencillamente miente. Y lo hace a conciencia. Aunque suele pensarse que la mentira tiene las patas muy cortas, se puede llegar lejos. En España se trata de un problema serio toda vez que el ciudadano por lo general considera que es aceptable que un líder mienta. Eso sí, con una condición: que sea el líder al que él vota. Ya se sabe: sólo mienten los otros.

(Hay mentiras estúpidas, pero la estupidez es otra categoría).

ESTUPIDEZ m.s. Según la Real Academia, estúpido es falto de inteligencia. Cuando Juan José Cortés dice que "Pedro Sánchez se sienta a la mesa con asesinos, criminales, violadores y pederastas", ante todo se trata una estupidez. Ni siquiera es mínimamente verosímil, sino una enormidad grosera, antes ridícula que ruin, que retrata a quien la dice, no al destinatario. Claro que lo insólito no es que Cortés diga algo así, sino que alguien pensara en Cortés como nº1 de una lista electoral.