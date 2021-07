Miedo y asco

Ni veinticuatro horas pasaron desde la inauguración del ahora llamado 'Parque LGTBIQA+' de Jerez de la Frontera hasta que sufrió el primer acto de homofobia. Aunque algunos medios lo tildaran de 'vandalismo', blanqueando, una vez más, este tipo de agresiones por cuestiones de orientación sexual, se trata de una pequeña prueba más del problema y el peligro en el que se encuentra el colectivo.

"Parece mentira que en 2021 haya gente que tenga que manifestarse por la igualdad de derechos y para que no los maten, literalmente", me decía un amigo cuando vimos la noticia de que habían intentado llevarse la placa del parque que, días después, pintaron con spray negro. Y no podía definir mejor el asco y la repulsa que nos producen este tipo de cosas.

Evidentemente -y aunque haya mucha gente que no quiera verlo-, estos sucesos no hacen más que demostrar lo necesario de la visibilización con actos tan 'absurdos', para algunos, como cambiarle el nombre a un parque. Están los que se molestan por ello y, escondiendo un poco más su homofobia, están quienes dicen que "Jerez tiene problemas mucho peores como para ir cambiando de nombre los parques". Como si de una placa nueva dependiera el pan de los jerezanos.

Y ahora, hace tan solo dos días, asesinan de una brutal paliza a un joven homosexual de 24 años en A Coruña. Entonces salen quienes dicen que "el asesinato no tiene por qué haber sido por homofobia". Incluso, que el hecho de que le gritaran "¡maricón!" mientras lo pateaban en el suelo, no tiene necesariamente que deberse a un tema de discriminación por su forma de ser.

Si se me permitiera un lenguaje más vulgar aquí, llenaría veinte columnas maldiciendo a esta escoria. Que mi aversión más profunda quede plasmada para siempre en estas líneas, pues se me llena el corazón de rabia e impotencia ante este tipo de barbaridades. Ojalá la luz del Sol no vuelva a tostar nunca más el rostro de los asesinos. Este tipo de gente no merece más oportunidades.