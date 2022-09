Desde que la humanidad se empoderó en sí misma y rompió los lazos que le unían a la trascendencia, no veo yo que hayamos tocado el Olimpo. Los principios y supuestos logros andan por los suelos. Aspiró la Modernidad a matar al Padre, como Edipo, y lo logró. Muerto el perro, quiso rabiar a sus anchas. Y aquí seguimos, refunfuñando como chihuahuas, sin llevarnos alguna sustancialidad a la boca.

La revolución modernista, que nos ha llevado a la evolución darwiniana, ha logrado, después de muchos esfuerzos históricos, equipararnos a los monos. Eso lo ha logrado. Ahora sí, el pensamiento antropoide ha conseguido el ideal progresista y liberaloide, tan codiciado. Desaparecido todo concepto de autoridad, el hombre autónomo podrá decidir, por sí mismo, sin rendirle cuentas ni a Dios ni al diablo (salvo que el diablo consista precisamente en eso). El problema es que seguimos en crisis, o por complejo de Edipo (Freud) y Electra (Jung), o porque el hombre no es tan hombre, o porque la revolución liberal no ha cambiado tanto como pretendía, o porque las referencias existenciales no aparecen por ninguna de las autonomías antropológicas, que, supuestamente, habían pretendido tal modernidad.

Parece ser que la tradición (que nada tiene que ver con la ideología tradicional) no les haya encajado en el tablero de ajedrez a los modernistas; y se han quedado con las patas colgando, cuando, retirado el suelo firme, la raíz se seca. Donoso Cortés, que era un liberal convencido, así que estudió bien todo lo que suponía y conllevaba el liberalismo, no pudo menos que rebatirlo, y hasta impugnarlo. Dice de él que se había convertido en una patología crónica y en un proyecto fallido.

Digo esto porque hoy seguimos, erre que erre, embaucados en semejante ideología social. No me atrevería a negar por completo sus logros, pero propondría una cura de urgencia para esta sociedad, de liberalidad mal entendida, que lleva al precipicio todo cuanto hemos logrado en Europa, después de tantos siglos de fundamentación y cultura. He dicho 'proyecto fallido' y no quito ni un ápice de lo escrito.

Véase a la juventud y su futuro, la economía y la esperanza que nos postula, los valores, el respeto, la violencia social a la que cada día estamos más abocados. Necesitamos médicos para curar el cuerpo social fracasado. El hombre moderno está transido de desequilibrios evidentes; y todavía cree que la política puede salvar al hombre y a la sociedad, supliendo el concepto soteriológico del cristianismo. De momento estamos ahogándonos, contaminándonos más bien, con oleadas de autodestrucción masiva. Si se pierde el horizonte vital, qué nos queda; si no hay pistas de acción concretas, qué hacemos; si la horizontalidad nos ha llevado, como Magallanes y Elcano, al principio de donde se partió, qué puñetas hacemos dándole vueltas al globo; si la verticalidad no existe, qué hacemos con tan cortas miras.

El optimismo horizontal se nos ha quedado en pañales, porque, hasta la presente, no veo yo que genere otra cosa que odios, guerras, enfermedades psíquicas e insatisfacciones masivas. Me gustaría hacerle una enmienda a la totalidad y una vuelta a los principios que nos hicieran repensarlo todo. Sí, ha leído usted bien, Todo. Al menos 'repensarlo'. No se puede renunciar a lo perenne, a riesgo de convertirnos en hoja caduca.

La sabia Iglesia, con sus errores históricos, nunca ha desechado la 'Traditio', aquello sin lo cual quedaríamos a merced del aire pasajero. El hombre no puede entenderse sin pasado. Tres son los tiempos: pasado-presente-futuro; quita uno y habremos conseguido la imperfección exacta. Me atrevo a cuestionar la modernidad desde la crisis que estamos padeciendo (aunque no la sufran quienes ya están montados en el caballito).

Hasta el lenguaje que se utiliza nos inunda tanto que también contribuye, y no poco, a que vayamos tragando los postulados inaceptables de manipulación. Por lo pronto ha logrado desacralizarnos del todo (y no me refiero solo a Dios). Ha descolgado del cielo la conciencia, los principios, las referencias ancestrales, la historia, lo intocable, el respeto a la vida entera (puesto que se la ha parcializado en tramos), la tierra madre, el hecho común que nos aunaba e identificaba. ¿Queda algo? Esta es la Modernidad desacralizadora de todo cuanto pudiera sostener y referenciar al ser humano. Desprovisto de referencias esclavizantes del pasado podrá renunciar a la heteronomía y encontrarse libre, al fin autónomo, y, no os quepa duda, a merced de cualquier marketing que, vía redes, penetre por las fláccidas neuronas. Hombre libre al fin, independiente, con la conciencia transformada, a merced de la racionalidad del Estado, que pensará por él. Una vez transformada la conciencia, dará igual que haya trabajo, subvención o hambre; se habrá conseguido el ficticio convencimiento de ser libres.

A falta de referencias absolutas, la sociedad se dirimirá en diálogos permanentes (véase Congreso), hasta llegar a ninguna parte. El escepticismo relativista se habrá hecho poseedor de la verdad para que los ciudadanos puedan vivir en paz y a merced de quienes propongan verdades absolutamente relativas. Naturalmente legales, y por lo tanto impositivas. Todavía hay quien grita: ¡Abajo las obligaciones morales de la pertinaz teocracia de antaño! y ¡Viva la Modernidad secularista! Pues eso.