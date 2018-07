Monjas iban y venían...

Espíritu Santo, Compañía de Jesús, Cartujos, Compañía de María, San Francisco, Hermanitas de los Pobres, Josefinas, Clarisas abandonan a porfía Jerez, por no hablar de otras órdenes que mantienen abiertos monasterios agonizantes, con escasos religiosos que vagan como fantasmas en enormes edificios que antaño bulleron.

Asistimos al final de una era, a la muerte de la ciudad-convento, esa en que el Ayuntamiento hubo de prohibir la fundación de nuevas casas. Tiempos de devoción exacerbada que vieron como se plantaron ni más ni menos que 24 conventos por las calles de mi viejo Jerez, disparatada cifra que se alcanzó a finales del siglo XVIII. Luego llegó el liberalismo y sus desamortizaciones, arrasando la ciudad sacra y expulsando a frailes y monjas de sus centenarios cenobios. Pero fue solo un espejismo. La burguesía hipócrita y meapilas de finales del XIX se encargó de volver a llenar los conventos vacíos, sumando otros nuevos de órdenes más recientes.

Jerez era un hervidero de fe católica, una nueva Jerusalén que conforme avanzaba el siglo XX fue tirando a Babilonia. Sería largo hablar de las razones, muchas y muy complejas, pero el caso es que llegado un punto nadie quiere profesar en una orden religiosa. Y así estamos, despidiendo a los últimos ancianos que parten hacia una muerte santa lejos de nuestra ciudad. Sólo nos queda llorar por un mundo que ha desaparecido, y velar por un patrimonio extraordinario, que servirá de recuerdo de una época en que la Cruz reinó sobre todo.

¿Qué dice usted? ¿Que no me lamente tanto? ¿Que todo no está perdido? ¿Que aún quedan órdenes con vocaciones que salvarán nuestro patrimonio monástico? Si se refiere a las Hermanitas de Belén debe estar de broma, pues esas son las únicas que deberían de marcharse a refundar su convento en una nave industrial (el Alto Volta sería una ubicación ideal) y dejar de ensuciar nuestra hermosa Cartuja. Pero esto ya es otra historia...