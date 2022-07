¿Y de Montero qué?

Un hombre fiel al partido que ha guardado respeto y silencio pudiendo formarla. Antonio Montero se ha ganado a pulso el respeto y un buen puesto en el nuevo reparto, dentro del Partido Popular. Ha minimizado y atenuado el impacto negativo sin hacer daño al partido (pudiéndolo hacer) por el desprecio tan inmerecido que se le hizo dándole el papel más ingrato e injusto en la película titulada "El niño del amontillado". Recordemos ese incidente de circulación con su vehículo Antonio Saldaña, que se había tomado unas copas de amontillado- según sus propias declaraciones en la radio- en un bar de la ciudad donde celebró una reunión orientada al interés y en beneficio de Jerez. Este hecho provocó un incidente donde intervino la autoridad policial y el juzgado siendo condenado finalmente por los hechos que quedaron acreditados. Estos amontillados acontecimientos provocaron dentro del partido el consecuente revuelo en el que por un lado, se generó tensión entre Ana Mestre y el propio Saldaña en el zigzag,en el "metisaca"entre "jambos dos" (metisaca en su término taurino) al ser cesado y perdonado por el partido en el transcurso de un brevísimo espacio de tiempo. ¿Sería una llamada de estamentos superiores al local y provincial? ¿Un repentino cambio de criterio? No sabemos, pero lo que sí pudimos observar es que el fatal desenlace derivó en la degeneración de la amistad y buena armonía como compañeros y amigos entre Saldaña y Montero. Este último se vio gravemente afectado por unos hechos, imputables a Saldaña, que no son responsabilidad de Montero y que en otro artículo que ya escribimos por entonces se tituló "Montero paga las copas de Saldaña". Así las cosas y con los antecedentes que se han detallado, ¿qué pasa ahora con Antonio Montero?,¿le harán justicia y le darán su sitio? ¿contarán con él como le dijeron que iban a hacer?. Desde fuera se ve claro el gesto de caballero y persona fiel a su partido que se ha tragado el sapo y ha pagado las consecuencias sin tener por qué. Ahora es el momento de abrirle las puertas que nunca se le deberían haber cerrado-unas puertas grandes porque Montero es grandote- y hacer justicia con alguien que ha dado la cara. La otra opción -ojalá me equivoque- si no contaran con él en el equipo de la valiente Maria José García-Pelayo, es tenerlo en la parte opuesta debiendo superar también otro obstáculo más sabiendo que saltar a Montero es ardua tarea y "molto complicado". No sólo tendrá que luchar contra los contrincantes políticos, aguantar a los dos o tres zombis gafados que andan por ahí sueltos como restos o desechos de otras corporaciones "dermoestéticas" fracasadas por culpa de ellos precisamente. Si no que también volverá a escena el fantasma del ERE que realizó en el Ayuntamiento de Jerez y ,naturalmente, el caso Gürtel. Incluso aparecerán personas históricas o "socios estratégicos" como Pedro Pacheco que sabemos le tiene un especial cariño, no tanto como a Pilar Sánchez (todo hay que decirlo). Pero Don Pedro a buen seguro que le regalará a Mamen Sánchez una campañita con sello personal porque está deseando entrar en acción. No creo que a tenor del histórico y de los hechos explicados tenga contemplado también nuestra irrompible María José tener en el lado opuesto o como decía Fernando de la Morena en el "Frente Polisario" a Antonio Montero también conocido como "el niño del Mamelón" lanzándole fuego amigo. Debemos tener en cuenta que el hecho de que una persona esté callada guardando silencio y respeto por los suyos no es motivo para subestimarlo y pensar que lo hayamos convencido…. entonces: ¿ahora qué pasa con Montero? ¿de Montero qué? Y vaya usté condió