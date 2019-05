Finalmente la hermandad de la Mortaja dijo no a la carrera oficial. Reunido el cabildo de forma extraordinaria fueron 43 votos lo que bloquearon la posibilidad de ver a una nueva cofradía en la Semana Mayor jerezana el próximo año.

Mucho se ha dicho sobre esta cofradía que nació hace ya algunos años y que no ha tenido nunca prisa por hacer las cosas. Todo lo contrario que las indicaciones de Bertemati que puso la temporalidad de por medio en lugar de la calidad. El prelado, monseñor Mazuelos Pérez ha sido claro en este aspecto: "las hermandades se fundan para salir en Semana Santa". Y no le falta razón a don José, aunque tampoco hay que tener prisa. Sin embargo, la decisión de la Mortaja me parece madura y singular. Demuestra de esta forma que no se bajan de sus criterios. De su interés por la recuperación del Sábado Santo con cofradías. Y como desde Palacio esta jornada está cerrada a cal y canto -o no- pues han decidido no moverse de una jornada que fue preciosa y que irá quedando prácticamente en nada.

También se ha hablado de costaleros. De días en los que Martín Gómez no trabajara una cofradía. Pero ese gran paso de misterio hubiera salido de una u otra forma. Con el dinero del reparto de las sillas hubiera habido para pagar una cuadrilla y el paso no se hubiera quedado en casa.

El caso es que la Mortaja dijo no. O sí… porque también suena que podría haber una pequeña luz que iluminara esa jornada que los cofrades demandan y que sigo manteniendo que seguirá sirviendo para acudir a Sevilla ver a los Servitas.

Igual el cabildo de hermanos lo que ha votado es un no de momento. Y si por aclamación popular cofradiera se abriera el Sábado Santo, solicitar la entrada en este día. Torres más altas han caído. Que no se preocupe nadie porque todo se sabrá finalmente. O Sábado Santo y si no el de Pasión. Enrocados en esta postura que a mí me ha parecido de cofradía madura y de saber lo que quieren. Enhorabuena a todos sus hermanos por la decisión.